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  • BAIGENEWS

Важная тема LIVE: Где Казахстан будет брать топливо для будущей АЭС?

Сегодня, 17:35
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Важная тема LIVE: Где Казахстан будет брать топливо для будущей АЭС? Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz поговорим о развитии атомной индустрии в Казахстане, и о том, где Казахстан будет брать топливо для потенциальной АЭС.

Гость в студии, председатель ассоциации развития атомной индустрии (AIDA) Алдияр Токтаров.

 

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