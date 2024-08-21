Важная тема LIVE: Где Казахстан будет брать топливо для будущей АЭС?

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz поговорим о развитии атомной индустрии в Казахстане, и о том, где Казахстан будет брать топливо для потенциальной АЭС.

Гость в студии, председатель ассоциации развития атомной индустрии (AIDA) Алдияр Токтаров.