Важная тема LIVE: Где Казахстан будет брать топливо для будущей АЭС?
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
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В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz поговорим о развитии атомной индустрии в Казахстане, и о том, где Казахстан будет брать топливо для потенциальной АЭС.
Гость в студии, председатель ассоциации развития атомной индустрии (AIDA) Алдияр Токтаров.
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