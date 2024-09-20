  • 20 Сентября, 20:12
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Важная тема LIVE: Где и как Казахстан планирует производить ядерное топливо для АЭС

Сегодня, 20:00
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Важная тема LIVE: Где и как Казахстан планирует производить ядерное топливо для АЭС Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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В эфире программы "Важная тема LIVE" обсудим вопрос производства ядреного топлива для потенциальной казахстанской АЭС, затронем тему утилизации ядерных отходов, обогащения урана и сотрудничества Казахстана с МАГАТЭ.

Гость эфира Мажит Шарипов советник генерального директора Национального ядерного центра РК г. Курчатов, экс-председатель Правления АО "НАК "Казатомпром".

 

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