Важная тема LIVE: Что влияет на репродуктивное здоровье казахстанцев
Сегодня, 15:44
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Сегодня, 15:44Сегодня, 15:44
87Фото: pxhere.com
С 24 по 30 июня в Казахстане проходит Неделя репродуктивного здоровья, организованная при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Исполнительный директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Галина Гребенникова рассказала о профилактических мероприятиях в рамках акции, передаёт BaigeNews.kz.
Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE" проговорили про подростковую беременность и аборты, почему так происходит. Про профилактику и лечение заболеваний, передающихся половым путём.
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