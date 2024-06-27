Важная тема LIVE: Что влияет на репродуктивное здоровье казахстанцев

С 24 по 30 июня в Казахстане проходит Неделя репродуктивного здоровья, организованная при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Исполнительный директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Галина Гребенникова рассказала о профилактических мероприятиях в рамках акции, передаёт BaigeNews.kz.

Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE" проговорили про подростковую беременность и аборты, почему так происходит. Про профилактику и лечение заболеваний, передающихся половым путём.