Важная тема LIVE: Что происходит в казахстанской авиации?

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz руководитель управления авиационных перевозок Махаббат Куптлеуова. В интервью она рассказала, по каким причинам часто происходит задержка авиарейсов в Казахстане, когда планируется пополнение авиапарка отечественных авиакомпаний, в какие страны казахстанцы могут улететь напрямую. Также гость рассказала и про гендерное равенство в авиации.