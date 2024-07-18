  • 18 Июля, 15:41
  • BAIGENEWS

Важная тема LIVE: Что происходит в казахстанской авиации?

Сегодня, 14:21
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netcity-megion. Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
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Фото: netcity-megion.

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz руководитель управления авиационных перевозок Махаббат Куптлеуова. В интервью она рассказала, по каким причинам часто происходит задержка авиарейсов в Казахстане, когда планируется пополнение авиапарка отечественных авиакомпаний, в какие страны казахстанцы могут улететь напрямую. Также гость рассказала и про гендерное равенство в авиации.

 

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