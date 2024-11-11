Важная тема LIVE: Что помогает мошенникам красть деньги казахстанцев
Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
109Фото: vedtver.ru
Одна десятая процента – столько дел о мошенничестве в интернете раскрывается в Казахстане. Об этом в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" рассказала Марина Лаптева, юрист палаты юридических консультантов "Adilzanger". Эксперт объяснила, что казахстанцы зачастую не могут доказать свою правоту и вернуть украденные деньги. Что требуется от банков для защиты данных клиентов? Как работает система подмены номеров? И почему искусственный интеллект поможет мошенникам обманывать нас в будущем? В интервью BaigeNews.kz.
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