Важная тема LIVE: Что помогает мошенникам красть деньги казахстанцев

Одна десятая процента – столько дел о мошенничестве в интернете раскрывается в Казахстане. Об этом в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" рассказала Марина Лаптева, юрист палаты юридических консультантов "Adilzanger". Эксперт объяснила, что казахстанцы зачастую не могут доказать свою правоту и вернуть украденные деньги. Что требуется от банков для защиты данных клиентов? Как работает система подмены номеров? И почему искусственный интеллект поможет мошенникам обманывать нас в будущем? В интервью BaigeNews.kz.