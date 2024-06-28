Важная тема LIVE: Что нужно знать о детском отдыхе в Казахстане в 2024 году
Сегодня, 13:59
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Сегодня, 13:59Сегодня, 13:59
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Руководитель управления департамента воспитательной работы и дополнительного образования МП РК Алтай Рахимберлин в программе "Важная тема LIVE" рассказал об особенностях детского отдыха в этом сезоне и том как получить бесплатные путевки в детские лагеря в Казахстане.
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