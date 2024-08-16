Важная тема LIVE: Что говорит статистика о демографической ситуации в Казахстане
Вчера, 16:45
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Вчера, 16:45Вчера, 16:45
335Фото: BaigeNews.kz
Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев.
В прямом эфире обсудили то, как устроена работа Бюро нацстатистики в Казахстане, как обеспечивается безопасность данных граждан и как обстоит дело в стране с демографией. Об этом и многом другом смотрите в нашем выпуске.
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