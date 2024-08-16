Важная тема LIVE: Что говорит статистика о демографической ситуации в Казахстане

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев.

В прямом эфире обсудили то, как устроена работа Бюро нацстатистики в Казахстане, как обеспечивается безопасность данных граждан и как обстоит дело в стране с демографией. Об этом и многом другом смотрите в нашем выпуске.