  • 17 Августа, 02:30
  • BAIGENEWS

Важная тема LIVE: Что говорит статистика о демографической ситуации в Казахстане

Вчера, 16:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Вчера, 16:45
Вчера, 16:45
335
Фото: BaigeNews.kz

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев.

В прямом эфире обсудили то, как устроена работа Бюро нацстатистики в Казахстане, как обеспечивается безопасность данных граждан и как обстоит дело в стране с демографией. Об этом и многом другом смотрите в нашем выпуске.

Самое читаемое

Наверх