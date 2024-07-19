Важная тема LIVE: Что будет если в Казахстане отменят единый часовой пояс?
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
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Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz один из главных инициаторов единого часового пояса в Казахстане, депутат Мажилиса Еркин Абиль. В интервью он рассказал, какая атмосфера царит в рабочей группе по отмене единого часового пояса, какие аргументы приводят ее участники, и что будет, если все-таки в стране вернут прежнее время.
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