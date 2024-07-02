Важная тема – LIVE: Чего ждать от главных политических встреч в Астане?
Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18Сегодня, 19:18
97Фото: Akorda.kz
Завтра в Астане стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. На нем мировые лидеры обсудят вопросы региональной безопасности. С государственным визитом в Казахстан уже прилетел председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Президенты и главы правительств других стран прибудут в ближайшее время. О роли ШОС в современном мироустройстве в программе "Важная тема – LIVE" мы поговорили с директором института прикладных этнополитических исследований Талгатом Калиевым. Подробности на BaigeNews.kz.
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