25 қазан Республика күні
  • 17 Октября, 13:02
  • BAIGENEWS

Важная тема LIVE: Будет ли Казахстан создавать вакцину от вируса Марбург

Сегодня, 12:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Важная тема LIVE: Будет ли Казахстан создавать вакцину от вируса Марбург Сегодня, 12:46
Сегодня, 12:46
70

В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" обсуждаем вирусы и эпидемии, которые могут грозить безопасности Казахстана.

Председатель правления "Национального центра общественного здравоохранения" Айжан Есмагамбетова расскажет о рисках завоза в нашу страну смертельного вируса Марбург. Она также поделится мнением насчет разработки отечественной вакцины от этой опасной инфекции, статистике по COVID-19, ОРВИ и кори. Подробности в интервью. 

 

Самое читаемое

Наверх