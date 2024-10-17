Важная тема LIVE: Будет ли Казахстан создавать вакцину от вируса Марбург
Сегодня, 12:46
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Сегодня, 12:46Сегодня, 12:46
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В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" обсуждаем вирусы и эпидемии, которые могут грозить безопасности Казахстана.
Председатель правления "Национального центра общественного здравоохранения" Айжан Есмагамбетова расскажет о рисках завоза в нашу страну смертельного вируса Марбург. Она также поделится мнением насчет разработки отечественной вакцины от этой опасной инфекции, статистике по COVID-19, ОРВИ и кори. Подробности в интервью.
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