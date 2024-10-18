Важная тема LIVE: Айжан Рузаева о закулисье конкурса "Мисс Казахстан"

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz поговорим о благотворительности и финансировании национального конкурса красоты "Мисс Казахстан", и о том, какие трудности испытывают участницы в жизни.

Гость программы Айжан Рузаева, директор национального конкурса красоты.