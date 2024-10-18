Важная тема LIVE: Айжан Рузаева о закулисье конкурса "Мисс Казахстан"
Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47Сегодня, 15:47
149Фото: baigenews.kz
В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz поговорим о благотворительности и финансировании национального конкурса красоты "Мисс Казахстан", и о том, какие трудности испытывают участницы в жизни.
Гость программы Айжан Рузаева, директор национального конкурса красоты.