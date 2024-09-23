Важная тема LIVE: АЭС в Казахстане "за" или "против" два сценария развития энергетики страны
Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00Сегодня, 13:00
121Фото: Сгенерировано ИИ ChatGPT.
В эфире программы "Важная тема LIVE" обсудили стратегию развития атомной энергетики страны, как она будет развиваться в зависимости от итогов референдума. Поговорили о стоимости потенциального проекта казахстанской АЭС, и вероятных компаниях-подрядчиках объекта. Также затронули вопросы обеспечения безопасности на современных реакторах.
Гость эфира директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гумар Сергазин.
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