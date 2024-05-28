"Важная тема LIVE": Кто чаще всего подвергается буллингу?

Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz, директором общественного фонда "Senim Qogamy" Юлией Смышляевой обсудили актуальную, важную тему - "детский буллинг". Гость программы расскажет о том как понять что ребенок стал жертвой, как сформировать у детей необходимые навыки чтобы суметь дать отпор обидчику и стать более уверенным в себе.