Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. В очередном выпуске программы "Важная тема" разбираем, стоит ли ждать перемен в отношениях между Казахстаном и Америкой? С одной стороны, Трамп заявил о том, что пришел на пост главы государства как миротворец. Он намерен остановить локальные военные конфликты на планете и выстроить со многими государствами прочные взаимосвязи. С другой, курс на укрепление Америки означает сосредоточенность, в первую очередь, на внутренних интересах его страны. Плюс ко всему, торговая политика США и планы по наращиванию добычи нефти могут напрямую негативно повлиять на мировую экономику. О тонкостях большой политики в интервью BaigeNews.kz рассказал Алибек Конкаков, эксперт аналитического центра Desht.