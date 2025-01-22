Прогноз по самым востребованным в ближайшие годы специальностям сделал президент НАО "Talap" Санжар Татибеков. И первые места в списке занимают отнюдь не работники информационных технологий. Из интервью программе "Важная тема" вы узнаете, что обычный электрик сегодня может зарабатывать больше офисного сотрудника. Почему не все предприятия готовы присоединиться к системе дуального образования? И как в стране намерены изменить отношение к физическому труду у молодежи? Все, что касается Года рабочих профессий, которым Президент объявил 2025-й, прямо сейчас смотрите на BaigeNews.kz.