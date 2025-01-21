Гостьей нового выпуска программы "Важная тема" стала руководитель отдела медиапроектов КИСИ при Президенте РК Жанар Тулиндинова. С ней журналист BaigeNews.kz обсудил политические и экономические итоги года, а также планы по развитию страны, о которых Глава государства рассказал в интервью газете "Ана тілі". Какую роль Казахстан может сыграть в будущем на мировой арене? Почему в регионах так часто открывают филиалы зарубежных вузов? Как будут внедрять государственный язык в системы искусственного интеллекта? Ответы на эти вопросы узнаете в интервью.