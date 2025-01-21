  • 21 Января, 18:58
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"Важная тема": ИИ, развитие языка и роль Казахстана на мировой арене

Эти и другие темы Глава государства поднимал в интервью газете "Ана тілі".

Сегодня, 18:26
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: BaigeNews.kz

Гостьей нового выпуска программы "Важная тема" стала руководитель отдела медиапроектов КИСИ при Президенте РК Жанар Тулиндинова. С ней журналист BaigeNews.kz обсудил политические и экономические итоги года, а также планы по развитию страны, о которых Глава государства рассказал в интервью газете "Ана тілі". Какую роль Казахстан может сыграть в будущем на мировой арене? Почему в регионах так часто открывают филиалы зарубежных вузов? Как будут внедрять государственный язык в системы искусственного интеллекта? Ответы на эти вопросы узнаете в интервью. 

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