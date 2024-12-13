"Важная тема": Эксперт обозначил ключевые события в казахстанской политике
Подробнее о них смотрите в интервью.
Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
132Фото: BaigeNews.kz
Редакция BaigeNews.kz продолжает подводить итоги уходящего года. Вместе с директором Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибеком Тажибаевым в программе "Важная тема" журналисты вспомнили главные политические события последних 12 месяцев. Какое из них больше весего запомнилось отечественным экспертам? Как оценили председательство Казахстана на саммите ШОС в Астане зарубежные гости? И что нас ждет в будущем году? Подробности в интервью.