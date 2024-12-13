  • 13 Декабря, 18:56
  • BAIGENEWS

"Важная тема": Эксперт обозначил ключевые события в казахстанской политике

Подробнее о них смотрите в интервью.

Сегодня, 17:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
132
Фото: BaigeNews.kz

Редакция BaigeNews.kz продолжает подводить итоги уходящего года. Вместе с директором Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибеком Тажибаевым в программе "Важная тема" журналисты вспомнили главные политические события последних 12 месяцев. Какое из них больше весего запомнилось отечественным экспертам? Как оценили председательство Казахстана на саммите ШОС в Астане зарубежные гости? И что нас ждет в будущем году? Подробности в интервью. 

Самое читаемое

Наверх