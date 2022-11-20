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Важен голос каждого: как голосуют министры
Казахстанские министры активно отдают свои голоса и публикуют фото с избирательных участков в социальных сетях. Как голосуют министры — в материале BaigeNews.kz.
Фото: gov.kz
Одним из первых на избирательном участке Астаны проголосовал руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Министр обороны подчеркнул, что участие в важнейшем общественно-политическом событии — в выборах президента — гражданский долг всех казахстанцев.
"В настоящее время идет голосование на 20-ти избирательных участках на территории воинских частей и учреждений солдат срочной службы и курсантов. А всего от Вооруженных сил в голосовании примут участие около 130 тысяч военнослужащих, представителей гражданского персонала и членов их семей", — пояснил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Он отметил, что выборы — это важнейший институт современного демократического государства. И в этом процессе важен голос каждого военнослужащего, выполняющего важнейшую задачу по обеспечению военной безопасности и территориальной целостности страны.
Фото: instagram/aimagambetov
Министр просвещения страны Асхат Аймагамбетов в социальных сетях рассказал, что на выборы пришёл вместе со своей семьёй.
"Сегодня рано утром вместе с семьей выполнили свой гражданский долг и проголосовали за справедливое государство, за благополучное будущее нашего Казахстана. Призываю педагогов и других работников сферы образования, студентов и всех сограждан пойти на избирательные участки и сделать выбор для своей страны, своего города и своей семьи. Все мы свидетели сложной геополитической и экономической ситуации в мире, и решение, которое мы примем сегодня, будет влиять не только на нашу повседневную жизнь,на наше общее будущее, благополучие, но и на укрепление нашей государственности и позиций в мире", — сказал Асхат Аймагамбетов.
Фото: t.me/sauda_inform
Свой голос на выборах также отдал заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
Фото: социальные сети
Заместитель премьер-министра — Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прибыл на избирательный участок №113 Астаны и проголосовал на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.
Фото: facebook.com/BagdatMussin
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пришёл на избирательный участок с маленьким сынишкой.
"Это утро началось с исполнения гражданского долга — с сыном посетили избирательный участок. Отдали свои голоса за будущее Казахстана", — написал Мусин в Facebook.
Фото: facebook/Ажар Гигият
Министр здравоохранения страны Ажар Гиният призналась, что шла на избирательный участок с хорошим настроением, чтобы голосовать за будущее Казахстана.
"Сегодня мы делаем решающий выбор поддержки и проведения реформ и изменений, которые станут основой процветания и благополучия наших граждан всей нашей нации и государства. Вот почему каждый из нас имеет сознательный голос на этих президентских выборах", — считает глава минздрава.
Фото: facebook/ Саясат Нурбек
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек приехал на свой участок с супругой.
"Как человек, который верит, что любые выборы — это реальный шанс что-то изменить и здесь важен голос каждого. Будем честными перед собой и признаемся, что никто извне не решит насущные проблемы нашего Казахстана, нашего Дома, никто кроме нас не будет развивать наше государство, нашу страну. Это должны сделать мы сами, казахстанцы. Быть сознательным, зрелым, активным гражданином своей страны — это показатель настоящего патриотизма. Это шанс на будущее", — считает министр.
Напомним, 20 ноября в Казахстане стартовали внеочередные президентские выборы. По республике начали работу 8150 избирательных участков. 86 из них открылись с шести утра, 47 из них в местах временного пребывания граждан.
Всего приступили к работе более 10 тысяч избирательных участков. По данным МИД РК, открыты участки для голосования в Пекине, Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Улан-Баторе, Джакарта и Бангкоке. Граждане Казахстана в Японии и Республике Корея одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на внеочередных выборах Президента РК.
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