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  • ВАЗ врезался в остановочный павильон в Петропавловске. Пострадали трое детей
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 17:41
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ВАЗ врезался в остановочный павильон в Петропавловске. Пострадали трое детей

ДТП произошло на улице Панфилова в Петропавловске. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением врезался в остановочный павильон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В результате аварии пострадали 43-летняя жительница города и трое детей 2010 и 2015 годов рождения. 

Фото:  t.me/POLICE_of_KZ

Бригады скорой помощи доставили всех четверых пострадавших с различными травмами медучреждения города. Экспертиза показала, что 23-летний водитель был трезв. 

"Собранные по факту ДТП материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции управления полиции Петропавловска".

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#дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:41
79
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