ВАЗ врезался в остановочный павильон в Петропавловске. Пострадали трое детей

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ДТП произошло на улице Панфилова в Петропавловске. Водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением врезался в остановочный павильон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В результате аварии пострадали 43-летняя жительница города и трое детей 2010 и 2015 годов рождения.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Бригады скорой помощи доставили всех четверых пострадавших с различными травмами медучреждения города. Экспертиза показала, что 23-летний водитель был трезв.