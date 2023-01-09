Вайнеры Туребаев и Шерниязов не признали вину в суде

Судебное разбирательство по уголовному делу о создании финпирамиды Mudarabah Capital начали рассматривать в Алматы. Часть подсудимых, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов не признали свою вину, передаёт BaigeNews.kz.

Всего на скамье подсудимых 12 человек. Вайнеры находятся под домашним арестом, остальные - в СИЗО.

В обвинительном акте прокурор Ерлан Куланбаев отметил, что умысел на создание финпирамиды возник у К. ещё в 2019 году. Мужчина организовал ОПГ и включил в неё своего близкого родственника М. Тот в свою очередь зарегистрировал ТОО "ACD Technology" и ТОО "Astex".

Вкладчикам обещали гарантированную доходность до 20 процентов от вложенной суммы в месяц, или 240 процентов в год. Всего удалось заключить договоры на более чем два миллиарда тенге.

По словам прокурора, в марте 2020 года "бизнес" решили расширить, создали ещё несколько компаний, в них привлекли вайнеров Азимжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова.

"Указанные лица, осознавая противоправность предлагаемого вида деятельности, оценив преимущество незаконного источника дохода, дающего возможность для быстрого материального обогащения, дали своё согласие на участие в финансовой пирамиде. Их роли заключались в осуществлении руководства персоналом, подготовке и оформлении мнимых договоров, встречах с потенциальными вкладчиками, рекламировании финансовой пирамиды, распределении средств вкладчиков", - сказал Куланбаев.

В мае 2020 года зарегистрировали ТОО "Mudarabah Capital". Компания занималась поиском клиентов и заключением соглашений от имени Astex.

Директором нового ТОО стал Б. Азимжан Саидбаев и Меийрхан Шернивязов были учредителями, осуществляли агитацию и рекламную кампанию в соцсетях. В прокуратуре настаивают, что они также участвовали в распределении привлечённых денег между учредителями.

В обвинительном акте говорится, что в конце сентября 2020 года Саидбаев, Шерниязов и другие с целью популяризации финпирамиды обратились за помощью к Туребаеву, имеющему более миллиона подписчиков в соцсетях. Его просили популяризировать и рекламировать пирамиду.

"Туребаев дал своё согласие, вступил в состав ОПГ. Он, осознавая противоправность поступившего предложения и будучи уверенным, что в случае провала финпирамиды сможет уйти от уголовной ответственности, дал согласие на осуществление предложенной ему роли и вступил в ОПГ", - заявил гособвинитель.

Он упомянул, что все учредители имели 11-11,5 процента доли участия в уставном капитале.

Судья Камшат Саурова спросила у подсудимых, согласны ли они с обвинением и признают ли свою вину. Многие подсудимые, в том числе Шерниязов и Туребаев не признали вину. Некоторые признали вину частично.