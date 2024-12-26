В Турксибском районном суде Алматы 26 декабря рассмотрено ходатайство Мейирхана Шерниязова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, передаёт BaigeNews.kz.

25 декабря в досрочном освобождении отказали и блогеру Мейржану Туребаеву.

Туребаев и Шерниязов были осуждены к пяти годам лишения свободы за создание и руководство финансовой пирамидой.

Общая сумма гражданского иска – 814 120 806 тенге.

В суде отметили, что осужденный не возместил ущерб, который является одним из ключевых критериев для удовлетворения ходатайства о замене наказания на более мягкое.

"В силу части 1 статьи 73 УК, лицу, отбывающему лишение свободы за преступления небольшой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания. Учитывая все обстоятельства, после тщательного исследования судом материалов личного дела М. Шерниязова, постановлением суда в удовлетворении ходатайства было отказано", – пояснили свое решение в суде.

М.Туребаеву также постановлением суда в удовлетворении ходатайства было отказано.