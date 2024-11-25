Ваучерная система: детские сады в Казахстане будут бороться за детей?

Функционирование ваучерного финансирования детских садов в Казахстане обсудили в Правительстве. Власти сообщают о повышении качества дошкольного образования, сокращении очередей и экономии бюджета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросам внедрения цифровых технологий в сферах образования, здравоохранения, налогового и таможенного администрирования в рамках реализации задач, поставленных Главой государства в Послании.

"В трех городах Казахстана – Таразе, Шымкенте и Туркестане, в пилотном режиме внедрена система ваучерного финансирования детских садов, которую в последующем планируется масштабировать по всей стране. Она уже позволила повысить качество дошкольного образования и обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.

В то же время изменилась схема выделения денег. Их распределяют уже не среди организаций, а перечисляют на специальные счета родителей. Они же выбирают, в какой детский сад отдать своего малыша. Отсюда и слоган: "деньги следуют за ребенком".

"Ваучерное финансирование предусматривает выбор детского сада родителем самостоятельно. Таким образом все детские сады будут бороться за детей. Родители ориентируются на качество. Худшие сады, от которых родители будут отказываться, будут идти к естественному процессу закрытия или улучшению качества образования. Также мы решаем многолетнюю проблему с "мертвыми душами". Благодаря оцифровке данных ребенка мы видим не только его данные, но и можем их сравнивать с данными других информационных систем. Почему, например, ребенок обучается в садике одного города, а в поликлинику ходит в другом. Вот такой пакет позволяет реагировать на аномальные факторы и очищать косвенные "мертвые души", которые на самом деле не получают услугу в той или иной организации образования", — рассказал председатель правления АО "Финансовый центр" Аскар Ибраимов.

Ранее сообщалось, что в Актобе построят детсад для особенных детей.