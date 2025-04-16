Народный артист Казахстана, всемирно известный певец Димаш Кудайберген вновь напомнил, почему его любят не только за голос, но и за самоиронию, передаёт BaigeNews.kz. В своём Instagram он поблагодарил земляков за... шутки. Поводом послужило бурное обсуждение его музыкального произведения "История одного неба" в соцсетях - с мемами, ироничными комментариями и креативными перефразировками.

"Говорят, если над тобой шутят - значит, ты жив и интересен. Спасибо, дорогие земляки, за креативные шутки и внимание - даже если оно принимает неожиданные формы", - написал артист.

Димаш также отдельно обратился к своим поклонникам по всему миру, поблагодарив их за поддержку и искренность, сравнив их слова с музыкой.

"Мои дорогие фанаты по всему миру - огромное спасибо за то, что вы всегда меня защищаете и за то, что отстаиваете добро и искренность. Ваши слова для меня - как музыка", - написал селебрити.

И, пожалуй, главное: в конце мая в Алматы состоится фан-встреча с Димашем. Об этом он сообщил в завершении поста - и это уже новость, которая точно порадует поклонников.

Ранее мы сообщали, что бельгийское радио посвятило спецэфир казахстанскому артисту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

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