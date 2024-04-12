Ваши изобретения должны приносить пользу стране – Токаев обратился к молодым учёным
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Сейчас наступило время молодых ученых. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поручил прилагать все усилия для всестороннего продвижения науки. По его словам, интерес к науке следует пробуждать со школы.
"Мы должны направить все наши силы на пропаганду знаний и науки. При необходимости нужно подготовить специальный документ. Поручаю министру науки и высшего образования заняться этим вопросом", - сказал Токаев.
Касательно законопроекта "О науке и технологической политике", который в настоящее время обсуждается в Парламенте, Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот документ придаст мощный импульс развитию науки. В целом, по словам президента, образование и наука нуждаются в передовом международном опыте.
Обращаясь к молодым ученым, президент Казахстана отметил, что их проекты и изобретения должны приносить пользу стране.
"У вас есть опыт работы в лучших научных центрах мира. Не зря в свое время выдающиеся представители нашего народа занимались просветительской деятельностью. Сейчас наступило время молодых ученых. Ваши проекты и изобретения должны приносить пользу всей нашей стране. Одним словом, такие ученые, как вы, должны идти в авангарде научно-технического развития нашей Родины. Там, где сильна наука, и государство будет сильным. Без науки страна обречена. А страна с передовой наукой сможет преодолеть любой кризис. Когда процветает наука, процветает и экономика, повышается благосостояние народа", - сказал президент.