Ваши изобретения должны приносить пользу стране – Токаев обратился к молодым учёным

Сейчас наступило время молодых ученых. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поручил прилагать все усилия для всестороннего продвижения науки. По его словам, интерес к науке следует пробуждать со школы.

"Мы должны направить все наши силы на пропаганду знаний и науки. При необходимости нужно подготовить специальный документ. Поручаю министру науки и высшего образования заняться этим вопросом", - сказал Токаев.

Касательно законопроекта "О науке и технологической политике", который в настоящее время обсуждается в Парламенте, Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот документ придаст мощный импульс развитию науки. В целом, по словам президента, образование и наука нуждаются в передовом международном опыте.

Обращаясь к молодым ученым, президент Казахстана отметил, что их проекты и изобретения должны приносить пользу стране.