"Ваш труд заслуживает самой высокой оценки": Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя Республики Казахстан. Глава государства поблагодарил спасателей за их службу и отметил их профессионализм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём спасателя Республики Казахстан!

Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности. Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям – главное требование к специалистам экстренных служб. Во время стихийных и техногенных бедствий, в повседневных критических ситуациях на вас возлагается большая ответственность.

Ваш труд заслуживает самой высокой оценки, поскольку вы спасаете тысячи жизней, защищаете материальные ценности и природные богатства страны от различных опасностей и угроз. Уверен, что вы и впредь продолжите исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу.

Желаю успехов в вашей непростой работе и благополучия вашим семьям!", — говорится в поздравлении президента.