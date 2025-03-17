В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили о том, что воспитатель детского сада в Кокшетау, с номера которого писали жуткие сообщения родителям, обратился с заявлением к стражам порядка, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее одна из родительниц опубликовала видео в соцсетях со скриншотами с перепиской воспитателя детского сада, в котором учится ее ребенок. На предупреждение о том, что она заберет сына пораньше, ей ответили, что он больше не проснется, так как его выбросили из окна.

Тогда сообщалось, что по данному факту заявление в органы внутренних дел от автора поста не поступало. Стражи порядка обещали проверить указанные в публикации доводы и принять соответствующие меры.

Позже правоохранители сообщили, что 14 марта в полицию поступило заявление воспитателя одного из детских садов по факту взлома мессенджера WhatsApp.