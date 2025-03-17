  • 17 Марта, 14:36
  • BAIGENEWS

"Ваш сын больше не проснется": история с жуткими сообщениями из детсада в Кокшетау получила продолжение

Воспитатель, телефон которого взломали неизвестные, обратился в правоохранительные органы после распространения ужасающих сообщений родителям с его номера.

Сегодня, 14:25
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
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Фото: Unsplash

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили о том, что воспитатель детского сада в Кокшетау, с номера которого писали жуткие сообщения родителям, обратился с заявлением к стражам порядка, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее одна из родительниц опубликовала видео в соцсетях со скриншотами с перепиской воспитателя детского сада, в котором учится ее ребенок. На предупреждение о том, что она заберет сына пораньше, ей ответили, что он больше не проснется, так как его выбросили из окна. 

Тогда сообщалось, что по данному факту заявление в органы внутренних дел от автора поста не поступало. Стражи порядка обещали проверить указанные в публикации доводы и принять соответствующие меры.

Позже правоохранители сообщили, что 14 марта в полицию поступило заявление воспитателя одного из детских садов по факту взлома мессенджера WhatsApp.

"Данное заявление было зарегистрировано в книге учёта информации управления полиции Кокшетау. В связи с чем в настоящее время проводится проверка", - прокомментировали в ДП.

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