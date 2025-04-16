​Google официально завершила поддержку Android 12 и 12L, прекратив предоставление обновлений безопасности для этих версий. Это означает, что устройства на базе этих систем больше не получают патчи безопасности, и производителям необходимо самостоятельно внедрять обновления, если они хотят продолжить их поддержку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Android Authority.

Android 12 был выпущен 4 октября 2021 года, а его улучшенная версия 12L — 7 марта 2022 года. Обычно Google предоставляет обновления безопасности для каждой версии Android в течение примерно 3,5 года.

После прекращения поддержки устройства на Android 12 и 12L продолжат получать обновления для приложений Google и компонентов Project Mainline, но не для основной операционной системы. Это означает, что устройства под управлением Android 12 будет легче взломать.

Если вы используете устройство на базе этих версий, рекомендуется обновить его до более новой версии Android, чтобы обеспечить безопасность и актуальность системы.​