"Ваш аккаунт заблокирован!" - как павлодарцы становятся жертвами кибермошенников
Цель мошенников - напугать и заставить жертву действовать сгоряча.
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514 случаев интернет-мошенничества - такую тревожную статистику с начала года фиксирует Департамент полиции Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz. Причём одна из самых распространённых схем - это блокировка устройств и вымогательство денег у испуганных пользователей.
Сценарий почти всегда одинаковый. Всё начинается с пугающего сообщения: якобы вы нарушили закон, ваш аккаунт заблокирован или устройство заражено вирусом. Это может быть:
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всплывающее окно на экране;
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поддельное письмо от "службы безопасности";
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звонок от "представителя" МВД или крупной IT-компании.
После этого устройство или учётная запись действительно блокируются - с помощью вируса или фишинговой атаки. На экране появляется сообщение с логотипами МВД, Google, Apple или других известных организаций. И - начинается вымогательство.
"Оплатите штраф", "Переведите деньги", "Купите подарочную карту", "Отправьте криптовалюту" - отправляют мошенники.
И всё - под угрозами: "если не заплатите - удалим все данные", "вас ждёт уголовное дело", "у вас 24 часа".
"Цель мошенников - напугать и заставить жертву действовать сгоряча, — предупреждают в полиции. — "Ни в коем случае нельзя паниковать или что-либо платить. Это не решит проблему, а только укрепит преступников в безнаказанности".
Как защититься?
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Не переходите по подозрительным ссылкам
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Не вводите личные данные на незнакомых сайтах
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Делайте резервные копии важной информации
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Используйте антивирус и обновляйте ПО
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При подозрении на мошенничество - немедленно обращайтесь в полицию или службу поддержки.
Ранее мы сообщали, что казахстанцев просят быть бдительными - мошенники действуют от имени сотрудника акимата Алматы.
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