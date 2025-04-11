514 случаев интернет-мошенничества - такую тревожную статистику с начала года фиксирует Департамент полиции Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz. Причём одна из самых распространённых схем - это блокировка устройств и вымогательство денег у испуганных пользователей.

Сценарий почти всегда одинаковый. Всё начинается с пугающего сообщения: якобы вы нарушили закон, ваш аккаунт заблокирован или устройство заражено вирусом. Это может быть:

всплывающее окно на экране;

поддельное письмо от "службы безопасности";

звонок от "представителя" МВД или крупной IT-компании.

После этого устройство или учётная запись действительно блокируются - с помощью вируса или фишинговой атаки. На экране появляется сообщение с логотипами МВД, Google, Apple или других известных организаций. И - начинается вымогательство.

"Оплатите штраф", "Переведите деньги", "Купите подарочную карту", "Отправьте криптовалюту" - отправляют мошенники.

И всё - под угрозами: "если не заплатите - удалим все данные", "вас ждёт уголовное дело", "у вас 24 часа".

"Цель мошенников - напугать и заставить жертву действовать сгоряча, — предупреждают в полиции. — "Ни в коем случае нельзя паниковать или что-либо платить. Это не решит проблему, а только укрепит преступников в безнаказанности".

Как защититься?

Не переходите по подозрительным ссылкам

Не вводите личные данные на незнакомых сайтах

Делайте резервные копии важной информации

Используйте антивирус и обновляйте ПО

При подозрении на мошенничество - немедленно обращайтесь в полицию или службу поддержки.

Ранее мы сообщали, что казахстанцев просят быть бдительными - мошенники действуют от имени сотрудника акимата Алматы.