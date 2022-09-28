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скриншот Сегодня, 16:37
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Фото: скриншот

Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира

Известный российский блогер Илья Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира, сообщает BaigeNews.kz.

В своём аккаунте соцсети Tvitter @varlamov сегодня задал вопрос, содержащий ответ:

"Кто по-вашему лучший президент мира прямо сейчас и почему Токаев?"

 

Твит получил неоднозначную реакцию пользователей, часть которых называла Зеленского лучшим.

Другие же пользователи отмечали, что "сейчас он делает правильный гуманитарный поступок, что пускает русских беженцев. Не знаю, чем он руководствуется и какую цель преследует, но это спасение тоже будут многие помнить".

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#Токаев #соцсети #блогеры
Журналист
Сегодня, 16:37
306
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