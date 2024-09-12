Ряд недостатков выявили в планировании бюджетных расходов на 2025-2027 годы

В Мажилисе Парламента РК после презентации проекта закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" со своими заключениями выступил член Высшей аудиторской палаты Ардак Тенгебаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ардак Тенгебаев сообщил, что при формировании потребности в лекарствах и медизделиях по линии ГОБМП не учитываются имеющиеся остатки. Это привело к завышенному планированию по ряду наименований на сумму порядка 2 млрд тенге. В целом нет единой методики расчета потребности. Также отмечается низкое качество составления заявок.

По Нацпроекту "Комфортная школа" ВАП выявила недостатки и проблемы в реализации 152 школ, которые планируется сдать в 2025 году. Фактически их строительство еще не началось, так как не до конца утверждены проектно-сметные документы, завершены не все конкурсные процедуры, не по всем объектам выделена земля. Аналогичные проблемы есть и по школам первого этапа.

Отсутствует анализ актуальности и целесообразности исполнения некоторых пунктов Нацпроекта "Доступный Интернет". Так, по бюджетной программе Минцифры предусматривается реализация проектов ГЧП со скоростью интернета на уровне не менее 20 Мбит/с. При этом по Нацпроекту планируется обеспечивать граждан подключением со скоростью не менее 100 Мбит/с. Такое несоответствие несет риски недостижения запланированных показателей.

Согласно оценке ВАП, определение приоритетности проектов по строительству и реконструкцию республиканских автодорог за счет займов под госгарантию должно осуществляться с учетом оценки прямого и косвенного социально-экономического эффекта. Однако на сегодня такая информация не представляется.

Наряду с этим отмечается затягивание сроков реализации уже утвержденных проектов: при средней нормативной продолжительности в 3 года фактически строительство длится по 5-6 лет.

В сфере предотвращения и ликвидации ЧС одной из основных проблем является низкое материально-техническое оснащение лесных учреждений и других профильных организаций. В проекте бюджета на 2025-2027 годы предлагается решить вопрос через механизм финансового лизинга. Однако он прямо не урегулирован бюджетным законодательством, что создает риски неправомерного использования бюджетных средств.