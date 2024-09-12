Ряд недостатков выявили в планировании бюджетных расходов на 2025-2027 годы
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В Мажилисе Парламента РК после презентации проекта закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" со своими заключениями выступил член Высшей аудиторской палаты Ардак Тенгебаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Ардак Тенгебаев сообщил, что при формировании потребности в лекарствах и медизделиях по линии ГОБМП не учитываются имеющиеся остатки. Это привело к завышенному планированию по ряду наименований на сумму порядка 2 млрд тенге. В целом нет единой методики расчета потребности. Также отмечается низкое качество составления заявок.
По Нацпроекту "Комфортная школа" ВАП выявила недостатки и проблемы в реализации 152 школ, которые планируется сдать в 2025 году. Фактически их строительство еще не началось, так как не до конца утверждены проектно-сметные документы, завершены не все конкурсные процедуры, не по всем объектам выделена земля. Аналогичные проблемы есть и по школам первого этапа.
Отсутствует анализ актуальности и целесообразности исполнения некоторых пунктов Нацпроекта "Доступный Интернет". Так, по бюджетной программе Минцифры предусматривается реализация проектов ГЧП со скоростью интернета на уровне не менее 20 Мбит/с. При этом по Нацпроекту планируется обеспечивать граждан подключением со скоростью не менее 100 Мбит/с. Такое несоответствие несет риски недостижения запланированных показателей.
Согласно оценке ВАП, определение приоритетности проектов по строительству и реконструкцию республиканских автодорог за счет займов под госгарантию должно осуществляться с учетом оценки прямого и косвенного социально-экономического эффекта. Однако на сегодня такая информация не представляется.
Наряду с этим отмечается затягивание сроков реализации уже утвержденных проектов: при средней нормативной продолжительности в 3 года фактически строительство длится по 5-6 лет.
В сфере предотвращения и ликвидации ЧС одной из основных проблем является низкое материально-техническое оснащение лесных учреждений и других профильных организаций. В проекте бюджета на 2025-2027 годы предлагается решить вопрос через механизм финансового лизинга. Однако он прямо не урегулирован бюджетным законодательством, что создает риски неправомерного использования бюджетных средств.
"В целом по итогам анализа шести указанных направлений с охватом 4,6 трлн тенге предлагается: 117 млрд тенге – перераспределить, 12,2 млрд тенге – предусмотреть дополнительно, 3 млрд тенге – оптимизировать", - подчеркнул Ардак Тенгебаев.
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