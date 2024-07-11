Ванга предсказала гибель Европы в 2025 году

Болгарская пророчица Ванга предрекла, что в 2025 году в Европе произойдут катастрофические события, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Глобальный конфликт приведет к гибели населения континента.

Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова) получила широкую известность благодаря своему дару предсказывать будущее. Считается, что она предвидела смерть Сталина, гибель Джона Кеннеди и Индиры Ганди, теракт 11 сентября 2001 года в США.

Ванга умерла в 1996 году, но сделала прогнозы на далекое будущее. По ее словам, в 2025 году Европу ждет вымирание. В 2028 году люди начнут осваивать Венеру в поисках новых источников энергии. В 2033 году растают полярные льды, что приведет к резкому повышению уровня океана.

В 2130 году люди вступят в контакт с инопланетянами. В 2170 году глобальная засуха превратит большую часть планеты в безжизненную пустошь.

В 3005 году земляне вступят в войну с цивилизацией на Марсе (ее исход пророчица не указала). В 3797 году людям придется покинуть Землю, так как она станет окончательно непригодной для проживания. А в 5079 году наступит конец света, сообщает The New York Times.