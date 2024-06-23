Вандализм в Помпеях: какое наказание грозит туристу из Казахстана

В СМИ активно распространяется информация о задержании казахстанца в Помпеях после того, как он написал слово ALI на стене Дома Цеев в Археологическом парке. Пока непонятно, обойдётся ли турист только денежным штрафом или ему грозит тюремный срок. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась, какое наказание обычно несут в подобных случаях.

В пиар-офисе музея сообщили, что казахстанского туриста задержали и ему придётся компенсировать ущерб, нанесённый архитектурному памятнику. Точную сумму ущерба еще не назвали: она будет известна после проведения технической экспертизы. Также не сообщается, находится ли турист в местах лишения свободы или его отпустили.

Впрочем, для Италии случаи культурного вандализма — не редкость.

Это и не удивительно, ведь ежегодно в страну приезжают сотни тысяч туристов. В 2023 году СМИ буквально пестрили заголовками об очередном акте вандализма.

К примеру, ровно год назад произошёл скандальный инцидент в Риме, где турист-вандал вырезал надпись "Ivan+Hayley 23" прямо на стене древнего Колизея. Этот акт вандализма привлёк широкое внимание общественности благодаря другому туристу, который снял момент порчи археологического памятника на видео и выложил на YouTube.

Через пару недель 17-летняя девушка из Швейцарии, отдыхавшая в Риме с семьёй, была заснята итальянским гидом на видео за аналогичным занятием.

В июле карабинеры задержали 17-летнего юношу из Германии, который нацарапал на стене античного памятника свои инициалы. Он был в сопровождении преподавателя.

В августе группа молодых немецких туристов была обвинена в разрушении ценной статуи итальянского фонтана XIX века — на кадрах видеонаблюдения было видно, как они опрокинули фигуру, позируя для фотосъемки.

С возобновлением летнего туристического сезона в Италии в СМИ снова начали появляться сообщения о том, что иностранные туристы наносят ущерб древним памятникам. Так, 2 июня 27-летний голландец попал в полицию за то, что использовал черный перманентный маркер, чтобы нарисовать граффити на римской стене с фресками в археологическом парке Геркуланум, недалеко от Неаполя.

Сообщения о том, что люди пишут или вырезают свои имена на древних стенах и даже крадут кирпичи, камни и другие части итальянских памятников, происходят регулярно каждое лето, наряду с частыми сообщениями о туристах, купающихся в фонтанах и забирающихся на статуи.

Неудивительно, что эти сообщения вызывают возмущенную реакцию общественности в Италии и за ее пределами, а также итальянских политиков. Министр культуры Дженнаро Санджулиано регулярно публикует сообщения о случаях вандализма в социальных сетях.

В прошлом году он после очередного вопиющего случая публично заявил, что подобные действия не должны оставаться безнаказанными, а вандалы "должны понять, что даже маленькая царапина отныне будет преследоваться по закону".

В январе 2024 года правительство Италии увеличило потенциальный максимальный штраф для тех, кто признан виновным в нанесении ущерба объектам, представляющим исторический и художественный интерес, с 15 000 до 40 000 евро, или до 60 000 евро для тех, кто наносит ущерб или уничтожает культурные ценности.

Согласно закону, любой, кто будет признан виновным, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до пяти лет.

Итальянский адвокат Джулия Андреоцци законы заявила итальянским СМИ, что законы Италии очень четкие и предусматривают суровые наказания для тех, кто повреждает или уродует памятники. Она считает, что ужесточать законы не обязательно.

"Было бы достаточно применять уже существующие правила, но выявить виновных очень сложно. Многие из них — иностранные туристы, которые покидают итальянскую землю через несколько дней", — сказала адвокат.

По данным газеты Il Messaggero, за последние шесть лет число людей, обвиняемых в "порче культурного наследия", неуклонно росло, хотя в отчёте отмечается, что гораздо больше случаев, скорее всего, остаются незамеченными.

Кроме того, недавнее изменение законодательства, ужесточающее наказание для лиц, признанных виновными в нанесении ущерба историческим объектам, согласно указу, известному как Ddl eco-vandali, было разработано в первую очередь для борьбы с экологическими протестами, а не для отпугивания нерадивых туристов.

Некоторые виды плохого поведения, однако, скорее всего, приведут к немедленному штрафу: наряду с национальными законами Италии об актах вандализма, в различных популярных туристических местах уже давно действуют собственные правила, соблюдаемые местными властями.

Например, десятки туристов в Риме ежегодно получают от городской полиции штрафы на сумму около 450 евро после того, как нарушают запрет на купание в общественных фонтанах.

Кроме того, власти Рима подумывают о создании черного списка туристов, для которых запрет въезда в столицу Италии будет действовать пожизненно.

Другие нарушения туристов в исторических местах

Япония

В прошлом году 17-летний турист-подросток из Канады совершил акт вандализма в храме Тосёдайдзи, расположенном в городе Нара на юге главного острова Японии Хонсю. Он вырезал буквы на деревянной колонне ногтем. Храм построен 1200 лет назад и является частью объекта всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Согласно японскому законодательству, любой, кто нанесёт ущерб "важным культурным ценностям", может быть заключён в тюрьму на срок до пяти лет или оштрафован на сумму чуть менее 2 000 евро (992 тысячи тенге).

Чили

В 2008 году Финского туриста Марко Кулью арестовала чилийская полиция на острове Пасхи за то, что тот отломил ухо у уникальной каменной статуи “Моаи”.

Финна оштрафовали согласно чилийскому законодательству на 17 000 долларов и запретили въезд на три года.

Мэр острова Пасхи и вовсе хотел отрезать туристу ухо.

Сам турист в полиции сообщил, что был настолько очарован статуей, что не смог устоять перед искушением увезти драгоценный сувенир к себе на родину.

В последнее время власти острова Пасхи все чаще выказывают озабоченность в связи с возрастающим потоком туристов на этот затерянный в Тихом океане клочок земли, объявленный ЮНЕСКО достоянием человечества. Несмотря на то, что остров получает большие доходы именно благодаря туристам, их пребывание здесь сказывается негативно на состоянии окружающей среды, а также на сохранности загадочных статуй, тайна появления которых до сих пор не раскрыта.

США

Американка Кейси Нокет увлеклась рисованием граффити на скалах и каньонах национальных парков США. Фотографии своих работ она выкладывала у себя на страничке в соцсети Reddit. Несмотря на то, что аккаунт был приватным, полиция узнала о граффистке и завела на нее уголовное дело. Её приговорили к 200 часам общественных работ и выписали штраф. Также ей запретили посещать все национальные парки США.

Впрочем, художница легко отделалась. В законодательстве США за подобные случаи предусмотрено тюремное заключение сроком на 5 лет.

Великобритания

Ежегодно в декабре в день зимнего солнцестояния тысячи людей собираются посмотреть восход солнца в Стоунхендже. В 2014 году после очередного такого празднования на камнях остались жевательные резинки, фекалии, а каждый камень был помечен несмываемым маслом.

После этого было принято решение запретить людям приближаться к камням.

Делая выводы, можно сказать, что нашему соотечественнику грозит как минимум многомиллионный штраф. Ясно одно – в Италии ему теперь точно рады не будут.