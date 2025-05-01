Вандала арестовали после инцидента в лифте многоэтажки Астаны
Он совершил правонарушение якобы в состоянии алкогольного опьянения.
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Административный арест получил мужчина за вандализм в лифте одного из жилых комплексов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.
По данным суда, в лифте нарушитель "несколько раз ударил кулаком по дверям лифта и умышленно повредил камеру видеонаблюдения".
На него был составлен административный протокол по факту умышленного уничтожения чужого имущества и осквернения мест общего пользования.
Виновник полностью признал свою вину и пояснил, что совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с тем, что ущерб он не возместил, ему назначен арест сроком на 20 суток.
"Мера наказания определена с целью воспитания правонарушителя в духе соблюдения законодательства и уважения к правопорядку, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами", – отметили в суде.
Судебные акты не вступили в законную силу.