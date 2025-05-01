Административный арест получил мужчина за вандализм в лифте одного из жилых комплексов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.

По данным суда, в лифте нарушитель "несколько раз ударил кулаком по дверям лифта и умышленно повредил камеру видеонаблюдения".

На него был составлен административный протокол по факту умышленного уничтожения чужого имущества и осквернения мест общего пользования.

Виновник полностью признал свою вину и пояснил, что совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с тем, что ущерб он не возместил, ему назначен арест сроком на 20 суток.

"Мера наказания определена с целью воспитания правонарушителя в духе соблюдения законодательства и уважения к правопорядку, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами", – отметили в суде.

Судебные акты не вступили в законную силу.





