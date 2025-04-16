В Telegram и WhatsApp начали распространяться сообщения об угрозе террористического акта в школах города Семей. В одном из каналов под названием "Конец Семей" опубликованы посты, где якобы перечислен список школ, в которых "будут убийства", передаёт BaigeNews.kz.

"Семей запомнит сегодняшний день. Вот мой список школ. Вам просто не спастись. В какой именно школе — не скажу. Так что гадайте", — говорится в одном из сообщений.

В пресс-службе департамента полиции области Абай сообщили, что данная информация не соответствует действительности и направлена на создание паники среди населения.

"Просим граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять исключительно официальным источникам информации", — заявили в ДП.

Полиция также напомнила, что распространение заведомо ложной информации о терактах является уголовно наказуемым деянием.

"В соответствии с законодательством, за подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 18 миллионов тенге либо лишения свободы на срок до пяти лет", — подчеркнули в полиции.

Обращение к родителям:

"Уважаемые родители! Доведите эту информацию до своих детей. Несознательные действия могут повлечь за собой серьёзные правовые последствия".

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