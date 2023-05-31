"Вам не положено учиться": потомки репрессированных о судьбе предков и жизни с ярлыком

Фото: Екатерина Белоусова.

История Северо-Казахстанской области в 1920-1950-х годах, как и по всей республике наполнена страданиями тысяч людей, переживших голод, ссылки, депортацию, расстрелы и произвол сталинизма. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с потомками репрессированных и узнал о судьбах людей, чьи имена долги годы предавались забвению.

Северный Казахстан волею судьбы, начиная с 1936 года стал местом куда десятками тысяч ссылали депортированных поляков, немцев, корейцев и представителей других национальностей.

Потомки спецпереселенцев, да и сами североказахстанцы часто вспоминают о том, как делились друг с другом последним куском хлеба и сами превозмогая череду лишений. Жительница села Бесколь Янина Бильски рассказывает, как изможденных голодом и холодом её родителей и сестру высадили посреди североказахстанской степи. Репрессиям польская семья подверглась по национальному признаку.

"Мои родители Бильски Иван Адамович и мать Бильски Настазя Казимировна и их старшая дочь Бильска Елена Ивановна были депортированы из Украины в апреле 1936 года. Здесь они оказались в селе "Красная Поляна" Келлеровского района, ныне Северо-Казахстанской области. Переселению семья подверглась по национальному признаку, в том числе из-за вероисповедания главы семьи, который являлся священнослужителем в костеле и был очень религиозным человеком. Это и стало одной из основных причин депортации семьи Бильски. В основном среди депортированных были простые крестьяне. Их всех доставляли на железнодорожные станции и под охраной везли до назначенного пункта, которые называли "точка" и присваивали ей номер. Как рассказывали родители мы жили в открытой голой степи, без деревьев и кустарников, лишь кругом была высокая ковыль-трава. Мой отец работал в колхозе скотником, полеводом, мама работала на птичьей ферме, курятницей. Она родила девять детей, но только четверо из них выжили из-за лишений и мытарств в эти годы. Как и все спецпереселенцы они были ущемлены как морально, так и социально. Изо дня в день ей приходилось идти в сельский совет, отмечаться, а после этого идти на работу. Наша семья сразу по прибытии в Казахстан была вынуждена строить себе жилье, по сути землянки из глины и самана. Эту землянку ежегодно сносило талыми водами, и мы еще долго ее заново отстраивали. Конечно, как и другие спецпереселенцы мы голодали и жили очень бедно. Я была отчислена из строительного училища №25 г. Темиртау в 1956 г., после месяца обучения, где я училась на штукатура-плиточник и маляра. В училище никто не объяснял причины, просто сказали, что вам не положено учиться. Можно сказать нам не давали даже учиться на рабочие специальности. Тем не менее эту профессию я освоила уже на стройке практическим опытом", - рассказала жительница села Бесколь Янина Бильска.

Действительно несмотря на то, что репрессии проходили в 1920-50 годы, но ярлык неблагонадежного народа, врага народа отражался на судьбах многих людей ещё долгие годы. Нарушались естественные конституционные права, процветал идеологический прессинг. Совсем недавно специальной комиссией была обнаружена история молодого парня, который за поездку в гости поплатился 20 годами каторги.

"Молодой спецпоселенец чеченской национальности прибыл в Петропавловск по разнарядке. Его направили на курсы комбайнеров. Это было уже в 1952 году. У него находились родственники в Кокшетау. Он решил на выходных съездить к ним в гости. Для него эта поездка обернулась 20 годами каторжных работ. Представляете какая была обстановка. Парень не собирался сбегать в Чечню или ещё куда-то, просто съездил в гости, но и этого оказалось достаточно, чтобы его наказать. Мы видели документы и приговор. Ещё двое студентов после школы хотели поступить учиться в Москву, их поймали на железной дороге и тоже наказали", - рассказал директор филиала института истории и этнологии им. Ч.Валиханова в г. Петропавловск Нурболат Абуов.

Больше 50 лет не знали, что произошло с дедушкой в семье Геншель. Лишь, в 2021 году удалось получить из архива Украины рассекреченные документы.

"Оказалось, что Геншель Юлиуса, как и других односельчан расстреляли. В 1932 году в самом разгаре была борьба с антисоветскими террористическими шпионскими организациями в Украине и немецкое население начали преследовать. Причем не было никаких судов. Геншель Юлиуса расстреляли, как говорится без какого-либо суда и следствия в 35 лет. Жену с четырьмя детьми выслали в Северный Казахстан, как семью антисоветских алиментов. Здесь по рассказам бабушки местное население приняло их хорошо, всячески поддерживали", - рассказал внук Владимир Геншель.

В 2020 году президент Казахстана издал указ о полной реабилитации жертв массовых политических репрессий и повсеместно были созданы комиссии, которые занялись сбором данных о преступлениях "сталинизма".

В республике за это время государственной и региональными комиссиями издан 31 том материалов по полной реабилитации жертв массовых и политических репрессий. Вскрываются все новые страшные страницы и факты, которые долгое время замалчивались.

"Целый том нашего нового сборника посвящен военнопленным второй мировой войны. Многие узнали о том, что родственники, пропавшие без вести, оказались в плену и погибли в лагерях. Свои истории рассказали более пяти тысяч человек. Мы собрали информацию по кулакам, баям и середнякам, которые были конфискованы и осуждены с 1928 по 1931 годы за то, что выступали против колхозного строя. Их было более 3 тысяч человек. Это категория граждан долгие годы как будто была всеми забыта и никогда не фигурировала. Теперь же их мы подали на реабилитацию. Многих североказахстанцев объявляли японскими шпионами. Идея о японских шпионах сильно утрирована, но, когда в Петропавловске пала советская власть, "Алаш орда" начинает контактировать с правительством колчака и он не разрешает объявить автономию и тогда были переговоры деятелей "Алаш орды" с консулами Японии. Этот момент был вырван и в дальнейшем послужил одним из моментов или основанием для того, чтобы обвинить людей в том, что они были агентами японской разведки", - рассказала директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова.

Репрессиям подверглись и многие казахстанские поэты и писатели. В том числе и поэт, лидер движения "Алаш" Магжан Жумабаев. Сегодня каждый казахстанец знает, как выглядел поэт. Однако краеведы говорят, что этого могло и не быть. Его произведения и особенно фотографию родственники берегли, порой рискуя жизнью. Ведь вся семья и знакомые подвергались жёстким обыскам, а всё что было связано с его именем безоговорочно уничтожалось.

К слову, портрет поэта, удалось спасти лишь спрятав его за фотографию Сталина. Лишь её никто из представителей правоохранительных органов не посмел тронуть. Всего на севере страны за последние два года реабилитировано более 8 тысяч человек. Столько же имен до сих пор преданы забвению, а потому работа по реабилитации продолжается.