Валерий Меладзе восхитился красотой женщин Астаны

Популярный певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе 27 сентября во время своего сольного концерта в Астане отметил, что столица Казахстана оставила у него глубокие эмоции и восхищение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Мы были здесь, когда еще строительство Астаны начиналось, даже планировалось. Также мы были тогда, когда Астана стала столицей, и теперь мы восхищаемся с каждым днем. Каждый раз приезжая, восхищаемся, как разрастается город. Это не просто современный город - это город будущего! Поверьте мне, мы во многих городах были, и, конечно же, самое главное – это люди", - поделился со сцены Меладзе со сцены.

Особое внимание Валерий Меладзе уделил жительницам столицы.

"Мы - мужчины, обращаем большее внимание на женщин, девушек, которые являются украшением этого прекрасного города. Мы посвящаем эту песню всем представительницам прекрасной половины человечества, всем девушкам и женщинам, присутствующим в зале, и всем девушкам и женщинам Астаны", - отметил певец.

Подчеркнув красоту жительниц столицы, он посвятил им песню "Как ты красива сегодня".