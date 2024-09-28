Валерий Меладзе восхитился красотой женщин Астаны
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Популярный певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе 27 сентября во время своего сольного концерта в Астане отметил, что столица Казахстана оставила у него глубокие эмоции и восхищение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
"Мы были здесь, когда еще строительство Астаны начиналось, даже планировалось. Также мы были тогда, когда Астана стала столицей, и теперь мы восхищаемся с каждым днем. Каждый раз приезжая, восхищаемся, как разрастается город. Это не просто современный город - это город будущего! Поверьте мне, мы во многих городах были, и, конечно же, самое главное – это люди", - поделился со сцены Меладзе со сцены.
Особое внимание Валерий Меладзе уделил жительницам столицы.
"Мы - мужчины, обращаем большее внимание на женщин, девушек, которые являются украшением этого прекрасного города. Мы посвящаем эту песню всем представительницам прекрасной половины человечества, всем девушкам и женщинам, присутствующим в зале, и всем девушкам и женщинам Астаны", - отметил певец.
Подчеркнув красоту жительниц столицы, он посвятил им песню "Как ты красива сегодня".
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