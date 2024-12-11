  • 11 Декабря, 23:20
  • BAIGENEWS

Валентина Матвиенко прилетела в Казахстан

Ожидается подписание нескольких документов.

Сегодня, 21:52
АВТОР
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t.me/senate_kz Сегодня, 21:52
Сегодня, 21:52
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Фото: t.me/senate_kz

В Казахстан с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передаёт BaigeNews.kz.
 
По итогам переговоров председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаев и Валентины Матвиенко ожидается подписание следующих документов:

- план межпарламентского сотрудничества между Сенатом Парламента и Советом Федерации Федерального Собрания на 2025-2027 годы;

- Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом Сената Парламента и Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания.

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