В Казахстан с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передаёт BaigeNews.kz.



По итогам переговоров председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаев и Валентины Матвиенко ожидается подписание следующих документов:

- план межпарламентского сотрудничества между Сенатом Парламента и Советом Федерации Федерального Собрания на 2025-2027 годы;

- Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом Сената Парламента и Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания.