Валентина Хальзова завоевала олимпийскую квоту по боксу в Таиланде
Сегодня, 13:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:52Сегодня, 13:52
125Фото: пресс-служба НОРК РК
Представительница команды Казахстана по боксу Валентина Хальзова в весе до 75 килограммов завоевала олимпийскую квоту на отборочном турнире в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прессөслужбу НОК РК.
Это стало возможным после победы в 1/4 финала мировой квалификации. В этом раунде ей противостояла спортсменка из Колумбии Ширлейдис Ороско.
Первый раунд остался за Хальзовой. Второй также прошел под диктовку Валентины. В итоге казахстанка выиграла бой и завоевала олимпийскую квоту.
Самое читаемое
- Самое популярное имя среди детей назвали в Казахстане
- Названа худшая страна по оказанию помощи незнакомым людям
- "Не разрешала мыться, связывала конечности": приёмную мать будут судить в Шымкенте
- Сотрудников аэропорта Алматы подозревают в краже телефонов
- Казахстанскую выпускницу пригласили на учёбу 23 зарубежных вуза