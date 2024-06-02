Валентина Хальзова завоевала олимпийскую квоту по боксу в Таиланде

Представительница команды Казахстана по боксу Валентина Хальзова в весе до 75 килограммов завоевала олимпийскую квоту на отборочном турнире в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прессөслужбу НОК РК.

Это стало возможным после победы в 1/4 финала мировой квалификации. В этом раунде ей противостояла спортсменка из Колумбии Ширлейдис Ороско.

Первый раунд остался за Хальзовой. Второй также прошел под диктовку Валентины. В итоге казахстанка выиграла бой и завоевала олимпийскую квоту.