Валентина Хальзова вышла в 1/4 финала олимпийского отбора по боксу

Казахстанка Валентина Хальзова (до 75 килограммов) одержала победу в 1/8 финала отборочного турнира по боксу в Бангкоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанская спортсменка в этом круге встречалась с Эрдентуя Энкхбаатар из Монголии. Поединок получился динамичным, атакующим.

Первый раунд забрала Хальзова. Во втором она увеличила свое преимущество, не позволяя сопернице переломить ход встречи. В итоге казахстанка выиграла бой и вышла в 1/4 финала.