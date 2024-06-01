Валентина Хальзова вышла в 1/4 финала олимпийского отбора по боксу
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
126Фото: НОК РК
Казахстанка Валентина Хальзова (до 75 килограммов) одержала победу в 1/8 финала отборочного турнира по боксу в Бангкоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанская спортсменка в этом круге встречалась с Эрдентуя Энкхбаатар из Монголии. Поединок получился динамичным, атакующим.
Первый раунд забрала Хальзова. Во втором она увеличила свое преимущество, не позволяя сопернице переломить ход встречи. В итоге казахстанка выиграла бой и вышла в 1/4 финала.