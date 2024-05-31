Где казахстанским паломникам пройти обязательную вакцинацию перед хаджем

Казахстанцы, желающие совершить хадж, должны обязательно иметь действующий сертификат вакцинации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранени (НЦОЗ).

Это требование установлено Министерством хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия (КСА) для всех желающих совершить хадж.

"С учетом требований Министерства здравоохранения КСА все прибывающие на хадж паломники должны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации против менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной. Вакцинация против менингококковой инфекции должна быть проведена в сроки не менее чем за 10 дней и не более чем за 3 года до прибытия в КСА с указанием даты иммунизации и серии вакцины. Также паломникам рекомендовано иметь вакцинацию против сезонного гриппа и обновить статус вакцинации против вакциноуправляемых заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, корь", – сообщили в НЦОЗ.

НЦОЗ привела адреса платных прививочных кабинетов в Алматы и Астане, где проводится вакцинация против менингококковой инфекции.

Алматы:

- Фармаком (ул. Карасай Батыра 30, уг. ул. Пушкина);

- Эмирмед (ул. Розыбакиева 37В);

- Педиатрический центр "Карудо" (ул. Курмангалиева, 10);

- Медицинский центр "Hak Medical (Хак Медикал)" (ул. Отеген Батыра, 11а);

- Клиника вакцинации ТОО Фармаком (ул.Бузурбаева 23);

- International SOS Clinic Almaty Фармаком (ул.Ходжанова 2/2);

- Мед центр Medical Partner Korea (проспект Достык 210 Б).

Астана:

- Филиал ТОО Open clinic (пр.Отырар 8/2);

- Медцентр Мед Лайн (ул.К.Кумисбеков 8).

"Процесс выдачи визы на хадж будет проводиться официальными исламскими религиозными органами (муфтиятами) каждой страны в соответствии с соответствующими требованиями и процедурами. Желающим совершить ритуалы хаджа рекомендуется избегать компаний, которые рекламируют свои услуги через социальные сети и не имеют законного права организовывать сезон хаджа", – отмечается в сообщении.

Разрешение на оказание услуг в сезоне хаджа 2024 года выдано 16 казахстанским туроператорам:

1. ТОО "Хикмет Тревел"

2. ТОО "Атлас Туризм"

3. ТОО "Tawaf Travel"

4. ТОО "Қызмет Саяхат"

5. ТОО "Mina travel"

6. ТОО "Хидаят-Нур"

7. ТОО "Ал-Маруа"

8. ТОО "Ордабасы-НЖ"

9. ТОО "Sanablkz"

10. ТОО "Delta Tour"

11. ТОО "Qazaq Sapar"

12. ТОО "Robinzon KZ"

13. ТОО "Nurkhan travel"

14. ТОО "Сембекова"

15. ТОО "Иман travel Тур"

16. ТОО "Dostik travel"

При нахождении в местах массового скопления людей во время хаджа необходимо соблюдать меры личной профилактики:

- чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки;

- использовать салфетки при кашле и чихании;

- избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи;

- по возможности носить одноразовые маски в местах массового скопления людей;

- не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними;

- не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли;

- при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу;

- при возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и другие) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на Хадже.