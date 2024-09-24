Вакцинацию против ВПЧ начали пока только в восьми регионах Казахстана
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С начала кампании по вакцинации девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), основного возбудителя рака шейки матки, прививки получили порядка 1,6 тысячи казахстанок в возрасте 11-13 лет. Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.
По инструкции производителя, для защиты от ВПЧ необходимо получение двух доз вакцины с интервалом шесть месяцев.
"На сегодня вакцинация против ВПЧ проводится в восьми регионах – Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Жетысуской, Туркестанской, Улытауской, Акмолинской областях и Астане. С учётом сроков поставки и распределения вакцины по районам, в шести регионах вакцинация против ВПЧ начнётся на этой неделе (Абайская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Костанайская и Северо-Казахстанская области). В оставшихся пяти регионах начало вакцинации запланировано на следующей неделе", - сообщили в Минздраве.
В Казахстан доставлена первая партия вакцины - 173,7 тысячи доз. Поступление второй партии в объёме 175,8 тысячи доз запланировано на ноябрь.
Вакцинация проводится преимущественно в медицинских кабинетах школ.
Ежегодно в Казахстане регистрируют около 1 900 новых случаев заболевания раком шейки матки, более 600 женщин умирает от этой патологии.
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