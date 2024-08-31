Вакцинация школьниц против ВПЧ: доводы врачей не могут преломить недоверие родителей

В сентябре 2024 года в Казахстане стартует вакцинация школьниц против вируса папилломы человека (ВПЧ). Её введут в национальный календарь прививок. Таким образом, Казахстан вошёл в число 135 стран, где программа иммунизации против ВПЧ внедрена на плановой основе. Вакцинация против ВПЧ будет проводиться для девочек 11 лет двукратно с интервалом в полгода. А насколько эта вакцина безопасна, эффективна и необходима для защиты ребёнка? Ответы на эти вопросы искала корреспондент BaigeNews.kz.

Что такое ВПЧ

Вирус папилломы человека – чрезвычайно распространённая инфекция, предаваемая преимущественно половым путем. Каждый десятый человек в мире является его носителем. Главная опасность вируса папилломы человека заключается в том, что он вызывает у женщин рак шейки матки. ВПЧ высокого онкогенного риска вызывает не только рак шейки матки, но и в 90% случаях – анальный рак, в 40% – рак вагины и вульвы, в 50% – рак пениса, в 30% – рак орофаринкса (часть глотки), в 2,5% – рак полости рта и гортани.

Как утверждают специалисты, единственный эффективный и безопасный метод профилактики рака шейки матки – это вакцинация. Вакцина против вируса папилломы человека начала применяться в мире с 2006 года.

"На данный момент одним из предотвратимых раков является рак шейки матки. Это заболевание стоит на втором месте у женщин после рака молочной железы. Ежегодно в Казахстане на учёт берут около 2000 женщин, из них 600 женщин по Казахстану погибают от рака шейки матки. И основной причиной развития рака шейки матки на данный момент считается инфицирование вирусом папилломы человека. В связи с этим была разработана вакцина "гардасил". На данный момент имеются несколько видов вакцин. Это "Церварикс" – бельгийский препарат и "Гардасил" американского производства. Побочного эффекта от этих препаратов не отмечено. Единственное, могут быть небольшие покраснения, отёчность на месте прививки, и не более того", – говорит онкогинеколог Динара Имендинова.

Почему вакцинируют девочек именно в возрасте 9-13 лет? Как утверждают специалисты, вакцинацию девочкам необходимо проводить до начала половой жизни, хотя есть случаи, когда сексуальную жизнь начинают в 10-летнем возрасте.

В Казахстане будет применяться четырёхвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18). В стране закупили более 350 тысяч доз, которых хватит на 170 тысяч девочек-подростков.

Доводы медиков и недоверие родителей

С 2013-го по 2015 год в рамках пилотного проекта в Атырау, Павлодаре, Алматы и Астане были привиты более 17 тысяч девочек, из них полную вакцинацию прошли более 11 тысяч. В 2020 году Институт онкологии обследовал этих девочек, в том числе на фертильность.

"Как показали исследования, эта вакцина никаким образом не повлияла на фертильность. Более того, при обследовании у этих девочек не наблюдалась дисплазия маток. А это истинно предраковое состояние, на фоне которого развивается рак шейки матки", – отметила Динара Имендинова.

Тем не менее, вакцинация против ВПЧ вызывает у населения недоверие. В обществе циркулируют разные мифы, среди которых есть такие: в состав вакцины входит вирус, прививка нарушает работу мозга, после вакцинации страдает репродуктивная функция.

"У меня двое детей. Младшая дочь родилась совершенно здоровой, но когда ей сделали в два года прививку, у нас начались все проблемы. Задержка речи, расстройство аутического спектра. Ребёнку уже семь лет. И мы прошли семь кругов ада, но до сих пор лечим её. Со старшей мы получали прививки ровно до того момента, пока вторая не заболела. Теперь подошёл её возраст, старшей предлагают прививку от ВПЧ, но теперь я не доверяю этим вакцинам. Тем более, что данная вакцина сравнительно новая. Ещё нет реальных результатов. Вдруг она действительно повлияет на репродуктивную функцию моей дочери? Где гарантия?" – говорит Айгуль, мама особенного ребёнка.

Но врачи-практики утверждают, что все мифы уже развеяны. В доказательство этого они готовы прививать своих детей.

"Что касается мифа о том, что вакцина содержит вирус. Это не соответствует действительности. Ни одна вакцина от ВПЧ не содержит вирусов: ни живых, ни мёртвых. Поэтому заразиться ВПЧ, сделав прививку, просто невозможно. А что касается репродуктивной функции, исследование учёных университета Колорадо, опубликованное в журнале Pediatrics, опровергло связь между вакцинацией от ВПЧ и бесплодием у подростков. Безопасность – один из важнейших критериев при разработке и внедрении любого лекарственного препарата. Вакцины от ВПЧ были одобрены FDA при министерстве здравоохранения США. Они проходили около 20 длительных исследований с числом участниц от 5000 до 32 000. И если у меня спросят как у специалиста, "что выберу я сама: вакцинировать или нет своего ребёнка?" Конечно, да! В своей ежедневной практике, к сожалению, я всё чаще сталкиваюсь с данной проблемой", – говорит акушер-гинеколог Юлия Швец.

Не все родители против вакцины от ВПЧ. Есть и те, кто доверяет современным исследованиям.

"К сожалению, у нас в семье есть случаи заболевания раком шейки матки. У моей сестры и мамы была диагностирована эта болезнь. После длительного лечения и удаления матки сейчас они на ремиссии. Поэтому, когда я услышала про прививку от ВПЧ, не задумываясь, решила дать согласие. Моим девочкам пока что 8 и 6 лет. Но когда подойдёт возраст по прививочному календарю, я непременно дам согласие. Я прочитала кучу статей, даже в зарубежных медицинских журналах. И понимаю, что лучше перестраховаться. Ведь этот вирус может годами "тихо сидеть" в организме, и в какой-то момент вырваться. И если есть хоть маленькая надежда, что это спасёт моих девочек в будущем, я лучше воспользуюсь ею", – говорит жительница Караганды Дина Омарова.

Прививку от ВПЧ могут получить не только девочки, но и представители мужского пола (ВПЧ у них тоже может спровоцировать рак). Однако в Казахстане массовой вакцинацией охватывают пока только девочек-подростков.