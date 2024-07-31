Вакцинация от ВПЧ: все за и против

С сентября казахстанских девочек, которым исполнилось 11 лет, начнут вакцинировать от вируса папилломы человека. Прививка уже официально внесена в национальный календарь, а значит является обязательной. О том, как идёт подготовка к вакцинированию в Шымкенте, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В Управлении здравоохранения города пояснили, что запланирована вакцинация около 13 000 девочек 11-летнего возраста. На двукратное вакцинирование будет выделено 26 000 доз вакцины. Её в город ещё не доставили.

Рак шейки матки сегодня является одним из самых распространённых среди онкологических диагнозов в Казахстане, ежегодно от недуга гибнут сотни женщин. Неутешительные данные озвучены специалистами на республиканском семинаре по вакцинации против ВПЧ. Однако в Шымкенте многие родительницы выступают против прививки, даже те, кто не причисляет себя к "антиваксерам" отмечают, что нововведение вызывает большой страх и сомнение.

У жительницы третьего мегаполиса Татьяны Нечталюк двое девочек, их возраст как раз подходит под вакцинацию, однако родительница отмечает, что пока не готова дать согласие на её проведение. По мнению горожанки, всему виной и полное незнание и неинформированность, какой вакциной будут прививать медики.

"Не скажу, что я ярая противница прививок. Это абсолютно не так, все мои дети получили плановые прививки. Возможно благодаря этому многие болезни обошли нас стороной. Теперь вот новая прививка, которая лично у меня взывает много вопросов и сомнений. С одной стороны, я за то, чтобы мои девочки были защищены, но с другой стороны опасаюсь неизвестности её производства и состава. Как у мамы у меня присутствует большой страх за своих дочерей. Наше поколение эту вакцину в детстве не получало, и что ожидать от этой вакцины неизвестно! Пока я думаю, изучаю информацию, так как это нововведённая вакцина. В Интернете обширной информации нет, всё поверхностно, упирается в рак шейки матки. Я пока не буду давать согласие на вакцинацию против ВПЧ. По крайней мере в этом году, может быть в следующем", - делится Татьяна.

Есть родители, кто уже готов привести своего ребёнка в поликлинику ради вакцинации. Против вируса папилломы человека прививают в 135 странах больше 15 лет. Вакцинируют девочек и ближайшие соседи - в Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане. В нашей стране первая массовая вакцинация состоится этой осенью, и родительница Айза Балтабева делится, что находится первой в списке тех, кто приведёт ребёнка на все этапы вакцинации. Женщина изучала много информации о ВПЧ и даже планировала вводить вакцину за пределами страны.

"В последние шесть лет, то есть став матерью, я начала интересоваться медициной, читать блоги врачей. Не раз встречала записи онкологов о том, что девочкам желательно до начала половой жизни ввести вакцину от ВПЧ. Также читала, что рак шейки матки очень распространён в нашей стране, и благодаря этой вакцине можно его предотвратить. Когда у меня родилась дочь, планировала её прививать против вируса папилломы человека за рубежом, так как у нас этот препарат не продают и не прививают. А теперь очень рада, что государство планирует дополнить календарь прививок, и мы сможем прививать девочек в поликлинике, бесплатно. На самом деле это ценно, потому что в других странах прививать довольно дорого. Хотелось бы, чтобы все женщины имели доступ к прививке от ВПЧ и могли по желанию привиться. Для себя сдавала анализ на 22 типа папиллом. Результаты порадовали, ВПЧ не выявлено", - рассказала Айза.

Согласие на вакцинацию от ВПЧ готова дать и ещё одна мама. Элен Карпова также планировала прививать платно, даже искала частные клиники, где смогут поставить прививку её дочери.

"Это очень круто, потому что прививать надо до начала половой жизни, это решает вопрос с раком шейки матки, тот самый рак, который очень распространён. Я стараюсь обезопасить свою дочь от сложных заболеваний, поэтому хожу как на плановые прививки нацкалендаря, так и советуюсь с врачами и педиатрами. Например, я сделала прививку от менингококковой инфекции за 30 000 тенге, и когда стала изучать вопрос ВПЧ, тоже думала найти клинику, где можно сделать прививку. Я сейчас подробно изучаю этот вопрос, медики отмечают, что побочных эффектов от укола быть не может. Женщинам и девочкам нужно обязательно следить за своим здоровьем", - говорит Элен.

В пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента пояснили, что прививки будут проводиться в медицинских кабинетах школ и в поликлиниках по месту жительства.

"Причиной возникновения предрака и рака шейки матки (далее – РШМ) являются ВПЧ. ВПЧ может передаваться от человека к человеку при бытовом и половом контакте. Ежегодно в мире регистрируется более 600 000 новых случаев рака шейки матки. Более 330 000 пациентов с РШМ умирают. В Казахстане ежегодно регистрируются около 1900 новых случаев РШМ или пять новых случаев диагностируются ежедневно. Умирает от этой болезни более 600 женщин ежегодно, другими словами, ежедневно умирают две женщины. РШМ является вторым по распространённости раком среди женщин после рака молочной железы в Казахстане. На сегодня первичной профилактикой рака шейки матки является вакцинация, вторичной – скрининг", - сообщили в пресс-службе.

Объяснили в управлении и то, почему не стоит медлить с вакцинацией.

"Планируется вакцинирование девочек 11 лет против вируса папилломы человека с 3 квартала 2024 года. Вакцина против ВПЧ включена в Национальный календарь прививок, вакцинация проводится после получения согласия родителей. Этот возраст выбран по рекомендациям ВОЗ и онкологов, поскольку иммунизация в возрасте 11-14 лет более эффективна, чем во взрослом возрасте, поскольку формируется стойкий иммунитет", - рассказали в ведомстве.

Поддерживает инициативу с прививками и шымкентский врач-педиатр Юлия Куликова. Медик также объясняет и причину отказов современных родителей от прививки. По мнению Юлии Владимировны, зачастую люди попадают под мнение некомпетентных блогеров, у которых нет медицинского образования, но есть личное мнение, которое они активно распространяют в массы.

"К сожалению, современное общество относится негативно к вакцинации, прежде всего это связано с различными деструктивно-религиозными течениями. Многие люди попадают под влияние информационной атаки людей, которые не имеют никакого отношения к медицине. В моей работе встречается достаточно антипрививочников, но зачастую это родители, которых напугали, запугали в различных социальных сетях, информацию в которых никто не проверяет. После беседы со специалистами многие мамы и папы все-таки принимают правильное решение и вакцинируют детей. Отмечу, что рак шейки матки занимает 4 место по распространённости в мире. У детей встречается крайне редко. Но когда-то девочка становится женщиной, и вакцинация от ВПЧ - это большая гарантия здоровья женской половой сферы", - сказала врач.

Педиатр также пояснила, что если человек заразится ВПЧ, вакцина может оказаться не столь эффективной. По словам Юлии Куликовой, цель вакцины - предотвратить новую инфекцию.

"Казахстан - развивающаяся страна. Сказать однозначно, вовремя или нет вводится вакцинация, трудно. Это огромная проделанная работа нашего государства, которое обеспечивает нас данной вакциной и идёт в ногу с современной медициной. Остаётся только выразить огромную благодарность за то, что в нашей стране она ставится бесплатно, так как за границей родителям приходится это делать платно. Большинство людей заражаются ВПЧ вскоре после того, как начинают вести половую жизнь. Но даже если у вас один штамм ВПЧ, вакцина всё равно может принести пользу. Она может защитить вас от других штаммов, которых у вас ещё нет. Но ни одна из вакцин не может вылечить существующую инфекцию ВПЧ. Вакцины защищают только от определённых штаммов ВПЧ, которых у вас нет", - заключила медик.

В Казахстане вакцинация будет проводиться в два этапа с интервалом в полгода, на бесплатной основе.

Кто производитель вакцины, а также откуда она будет завезена в Шымкент, в управлении не пояснили.