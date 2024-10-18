Вакцинация от ВПЧ: после школьниц в Казахстане хотят прививать взрослых

В конце сентября в Казахстане стартовала вакцинация школьниц от ВПЧ – вируса папилломы человека. Почти 23 тысячи девочек нашей страны уже получили прививки. Профилактическая инъекция разделила родителей на два лагеря – на тех, кто за и против. Основной мотив отказа – боязнь осложнений в виде снижения иммунитета и бесплодия. Однако главные врачи городов, областей и руководители облздравов уже сводили своих дочек и племянниц в прививочный кабинет. Среди них и главный онколог Абайской области, онкогинеколог Баян Бекетова. Накануне её младшая 12-летняя дочь получила прививку. Как проходит иммунизация подростков и ожидается ли вакцинация взрослого населения, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Мнения и сомнения

С 26 сентября началась национальная программа по прививанию девочек 11-13 лет от ВПЧ-инфекции. Хорошее самочувствие и согласие родителей – вот, пожалуй, и всё, что нужно для получения первого компонента прививки.

Дочь главного внештатного онколога Абайской области Баян Бекетовой вакцинировали в медицинском кабинете школы №5 Семея, где учится подросток. В скором времени антиген выработает в её организме антитела, которые смогут противостоять вирусу папилломы, обещают разработчики.

В решении о вакцинации подросток была солидарна с мамой. Девочка перенесла прививку хорошо. Полчаса после процедуры находилась под наблюдением медсестры.

"Моя дочь получила прививку, и я надеюсь, что данный контингент привьётся на 99%. На сегодня рак шейки матки, вызываемый в основном вирусом папилломы человека, – единственная локализация раков, которую мы можем предотвратить. Рак лёгкого, молочной железы, желудка и другие виды, конечно, будут расти. Глобальная задача Всемирной организации здравоохранения – абсолютно убрать из популяции рак шейки матки, как когда-то убрали оспу. Исследования в европейских странах, где 15 лет используется вакцина ВПЧ, выявили, что у привитых когда-то детей отсутствует ВПЧ 16-го и 18-го типа, которые в 80% случаев вызывают рак шейки матки", – рассказала корреспонденту BaigeNews.kz Баян Бекетова.

Вакцина неживая, поэтому таких реакций как температура, озноб и сильное покраснение быть не должно, говорят врачи. Однако многие родители не спешат подписывать письменное согласие на вакцину. Одни категорически против, другие относятся к этой возможноcти осторожно. Выжидают.

"У меня дочери 18 и 16 лет. Я думаю, прививать нужно. И врачи доказательной медицины, которым я лично доверяю, призывают к вакцинации. Другой вопрос, что вокруг вакцинации сегодня ходят противоречивые мнения – доверие к процедуре сильно подорвала вакцинация против коронавирусаво время пандемии, также жалобы мам о негативном влиянии вакцин от "традиционных" болезней на развитие малышей. Не добавляют доверия и сообщения в соцсетях о побочных реакциях у девочек-подростков при вакцинации от ВПЧ и якобы перспективы бесплодия. То есть важно убедить население в качестве самих вакцин. Поэтому вопрос для меня пока открытый. Я бы подождала, когда будет больше вакцинированных и больше практической информации", – поделилась своим мнением мама двух старшеклассниц семейчанка Алия Галиева.

Попытка номер два

Первую вакцину от ВПЧ начали применять в 2006 году. Её разработали после научного открытия. Немецкий онколог и вирусолог, профессор Харальд цур Хаузен идентифицировал вирус, который вызывает у женщин рак шейки матки. За это в 2008 году ему дали Нобелевскую премию. Этими возбудителями оказались некоторые виды вируса папилломы человека.

По данным за 2017 год свыше 70 стран включили вакцины против ВПЧ в календари вакцинации.

В 2013 году пилотный проект стартовал в Казахстане. Было привито 11 тысяч подростков плюс взрослое население. Среди них и наша собеседница, онкогинеколог Баян Бекетова. Однако акция не получила ожидаемой поддержки и популярности. Из-за непредвиденной реакции на прививку в стране разразилась антикампания против иммунизации ВПЧ и проект провалился.

"Первый пилотный проект внедрили в Казахстане в 2013-2014 годах. Прививали девочек из Павлодарской, Атырауской областей, городов Астана и Алматы. Акцию свернули, так как там был момент, когда у ребёнка случилась паническая атака от прививки. Всё это было раздуто, люди говорили, что всё дошло до аллергического шока. Потом появились спекулятивные высказывания о том, что вакцина ведёт к бесплодию. Это совершенно не так. На самом деле в предпилотном проекте больше 11 тысяч девочек получили прививки. На сегодня все они чувствуют себя хорошо. Вакцина неживая, что очень важно. То есть температуры, воспалений, ознобов за собой не ведёт", – рассказала Баян Бекетова.

Если проводить все мероприятия, связанные с борьбой против рака шейки матки, главные из которых – это скрининг и прививка от ВПЧ-инфекции, то через 20 лет в стране можно снизить заболеваемость этой патологии, считают врачи. Стоит отметить, что данный вид рака более чем в 50% случаев диагностируется на поздних стадиях.

В казахстанском календаре прививок вакцина от ВПЧ рассчитана на 11-летних девочек. Но в этом году в этот контингент добавили также подростков 12 и 13 лет, как догоняющих программу. Юный возраст выбран неслучайно – препарат рассчитан на девочек, не прошедших половой дебют, а значит с большой долей вероятности не получивших заражение ВПЧ.

Кстати, в некоторых странах возраст начала вакцинации от ВПЧ начинается от девяти лет, причём прививаются как мальчики, так и девочки.

Попав в организм преимущественно половым путём, вирус папилломы человека живёт в крови, проявляется на коже в виде папиллом. Они встречаются и на слизистых оболочках, например, половых органов, тогда их называют остроконечными кондиломами.

В Абайскую область поступило 4700 доз для плановой вакцинации первым компонентом девочек-подростков. В том числе навёрстывающая иммунизация для подростков 12 и 13 лет. Через шесть месяцев после первой прививки девочки получают второй компонент, который поступит в область в ноябре. Стоимость обоих компонентов – 54 тысячи тенге на одного ребёнка. Вакцина четырёхвалентная, разработана для защиты от четырёх типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18.

"Когда были проведены исследования, у более 70% пациенток с раком шейки матки обнаружили вирусы папилломы 16-го и 18-го типов. Всего существует около 200 типов этого вируса, 16 из них – онкогенные, то есть вызывают рак. Рак шейки матки занимает второе место по смертности среди женщин возрастного диапазона от 25 до 44 лет. И прививка от ВПЧ играет ключевую роль в профилактике этой патологии", – прокомментировала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Абайской области Айгуль Токтабаева.

И дети, и взрослые

Уже сейчас вакциной заинтересовались взрослые девушки и женщины, которые планируют сократить риск развития у себя рака шейки матки. По данным врачей, прививаться можно даже носителям вируса.

"До 45 лет можно прививаться. Даже если организм является носителем вируса. Основные противопоказания – это беременность, индивидуальная непереносимость компонентов, дисплазия или эрозия шейки матки, которые являются предраковыми состояниями. Во время иммунных сбоев в организме, таких, как стрессы и роды у женщин, вирус может персистировать, то есть изменять клетки. Чтобы этого во взрослом состоянии не произошло, подросткам ставят вакцину. Действие препарата на организм взрослых женщин намного слабее. Я сама прививалась в 2014 году в три этапа. Для девочек – два этапа, два компонента", – пояснила онкогинеколог Баян Бекетова.

Для вакцинации подростков от вируса ВПЧ в Казахстан завезли 340 тысяч доз. Во время посещения Семея в рамках съезда онкологов, глава КазНИИОиР Диляра Кайдарова рассказала, что сейчас идёт работа над ввозом в страну вакцин для взрослого населения, которое тоже заинтересовано в профилактике рака шейки матки.

"В страну завезли 340 тысяч доз, мы стояли за ними в очереди три года. Однако воспользоваться ими могут только подростки в рамках календаря прививок. Вопрос поставок для взрослых сейчас обсуждают с компанией-производителем "Мерк". Точные даты и условия вакцинации – платно или нет – всё это пока неизвестно", – рассказала Диляра Кайдарова.

Среди женских онкопатологий рак шейки матки на втором месте в Абайской области. 50% случаев выявляется на третье и четвёртой стадиях. В Казахстане ежегодно две тысячи женщин заболевают раком шейки матки. Из них 600 погибают. В мире от этой болезни погибают 250 тысяч женщин ежегодно.

"Как возникает рак шейки матки? Вирус, попадая в организм, внедряется в ДНК-клетки, изменяет её, возникает одна онкологическая клетка, которая начинает делиться. С момента заражения до появления рака шейки матки в среднем проходит 10 лет. К сожалению, симптоматическое проявление болезни, как правило, появляется на третьей и четвёртой стадиях, когда появляются метастазы в других органах, лечение в этом случае даётся сложно. Помимо рака шейки матки есть и другие заболевания, к которым приводят ВПЧ. Как у мужчин, так и у женщин. Специфического лечения от вируса папилломы человека нет, только профилактика", – добавила к описанию проблемы детский онкогинеколог Гульшат Оралтаева.

На сегодня в Абайской области привито почти 1200 девочек. Осложнений на данный момент не выявлено. С учётом отказов планируется привить свыше 4700 девочек в возрасте 11 лет.

Фото и видео: Альбина Халел