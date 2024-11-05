Вахта в полном одиночестве в горах: как алматинец 27 лет работает мотористом ГЭС

62-летний алматинец Сергей Субботин работает мотористом головного узла на местной гидроэлектростанции ГЭС-1. От его бдительности на посту зависит безаварийная работа предприятия. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с представителем рабочей профессии и узнал о том, почему быть мотористом на ГЭС сможет не каждый, несмотря на удобный график работы.

Сергей Cубботин работает мотористом головного узла ГЭС-1 с 1997 года. Специфика этой должности требует не только профессиональных знаний, но и психологической выдержки. Ведь нужно неделю без перерыва находиться практически в одиночку в горах, выполняя важную работу по отслеживанию ситуации на шлюзах и гидроузлах Каскада ГЭС на Большом алматинском озере. Впрочем, обо всём по-порядку.

Закончив московский институт по специальности "Гидротехническое строительство", Сергей Субботин вернулся в родной Казахстан и проработал прорабом шесть лет в тресте "Иссыкводстрой ПМК-130" в Алматинской области. Также как вахтовик трудился на разных водных объектах, в том числе отстойниках и каналах. Его отец, будучи главным инженером треста "Казхимремстроймонтаж", главным механиком Шымкентского фосфорного завода, пророчил ему светлое будущее, не меньше своего опыта. Но в итоге ряд факторов сыграли свою роль, и Сергей сделал свой выбор – быть не менеджером, а простым рабочим.

"После окончания института в Москве у меня был выбор: остаться там в аспирантуре или где-то в Подмосковье работать прорабом строительной организации, либо вернуться в родной Казахстан. В итоге мне сердце, а не голова, подсказало: возвращайся туда, где родился, где знакомый климат, где родина, и где, как говорится, пригожусь. Работая прорабом, мог выше подниматься по должностям, но мне больше нравилась живая работа на объекте. Когда СССР развалился, оказалось так, что никому мои знания и моя работа не нужны, Министерство водного хозяйства Республики Казахстан ликвидировали на заре Независимости, естественно, никакого финансирования не стало, всё рассыпалось", – вспомнил Сергей Субботин.

Он отметил, что на заре 90-х ему пришлось побыть на вольных хлебах, около года искал варианты продолжения карьеры. Голова и время заставляли нашего героя идти по рыночным тропам, он пробовал себя в других профессиях, был даже брокером, но вскоре понял, что эти занятия – не для него. Однажды он увидел объявление о возможности поработать на Большом Алматинском озере, но не по специальности. В процессе трёхлетней работы Сергей познакомился с коллективом Каскада ГЭС, который также был представлен на БАО. Узнав об образовании Сергея, каскадовцы вышли к нему с предложением о вакансии в гидроцехе. На собеседовании одобрили кандидатуру Субботина и уже 27 лет он работает на нынешней должности, хотя была возможность перейти на другие штатные единицы предприятия в городе.

Особенность работы на должности моториста головного узла ГЭС-1 заключается в том, что необходимо одну неделю в месяц дежурить высоко в горах на БАО, при получении команды от руководства заниматься маневрированием затворов – открыть и закрыть, промыть, прочистить, также во время дежурства вести трёхразовое наблюдение за уровнем воды в озере, за оборудованием. На объекте есть насосная станция, перекачивающая фильтрационные воды, и мотористу также нужно быть рядом, потому что разные нюансы бывают и нужно быстро реагировать, особенно в зимнее время, чтобы избежать перемерзания труб и оборудования.

"Одно из главных требований – ответственное отношение к своим должностным обязанностям. Потому что какая-то ошибка может привести к закрытию дроссельного затвора, из-за чего опорожнится напорный трубопровод, что может привести к аварийной остановке ГЭС-1. Есть места, где нужно быть особенно внимательным, а есть нюансы, где просто нужно регулярное наблюдение, записи и отправка информации вниз инженерному составу", – пояснил Субботин.

На посту он в течение недели находится один, остальные три недели дежурят три других моториста. Сергей рассказал, что во времена, когда не было сотовой связи, в свободное время вахтовики читали книги, занимались саморазвитием, спортом, даже йогой. Сейчас доступны спутниковое телевидение и смартфон, но здесь сотовая связь и мобильный интернет практически недоступны.

Один в горах, когда вокруг практически никого нет, а в горах прячутся дикие звери – такую обстановку способен выдержать не каждый. И поэтому для такой работы важны не только определённые профессиональные навыки, но и человеческие качества.

"В зимнее время в верхнем посёлке на БАО всего два-три человека дежурят с разных организаций, и мы не встречаемся, видим только следы друг друга. Вот такие вот в основном "одинокие волки". Хотя в советское время здесь было многолюдно, на вахте было суммарно около 20 человек – со снеголавинной станции, гидрологической, метеорологов, Каскада ГЭС, были соревнования. Нынче дежурных по минимуму, 2-3 человека. Зимой дорога не всегда есть, бывает, что заметёт. Я не психолог, чтобы объяснить, как отбирают нас на такую работу, но думаю, что руководство каким-то образом психотип прочитывает у кандидатов, чтобы заранее понять, способен ли он в таком режиме работать и при этом ответственно относиться к работе. К счастью, у нас не было случаев нервных срывов или суицидов, это заслуга руководства, которое заранее может разобраться в человеке и взять на такую работу того кандидата, который будет спокоен в таких условиях", – сказал Субботин.

За время работы в горах у моториста накопилось немало историй о том, как он встречался с хищниками, видел свежие следы медведей, рысей и снежных барсов. Но ни разу дикие звери не нападали ни на него, ни на других вахтовиков.

"Человек – не чуткий и не внимательный, поэтому даже хищники – барсы, волки, медведи – знают, что человек – это самое хищное животное, и обходят его стороной. За 30 с лишним лет, которые я там работаю, следов много видел, даже с рысью встречался. Но они не агрессивные, если не больные, то отходят в сторону и отступают перед человеком", – пояснил Субботин.

Он добавил, что современные технологии постепенно доходят в отдалённые уголки природы. Например, некоторое время назад на головном узле ГЭС-1 на БАО появилась автоматизированная система, с помощью которой моторист может, не выходя из домика, отслеживать показания с датчиков на мониторах, наблюдать видео с камер, оценивая необходимость выйти к шлюзу для корректировки. Также на объекте появилась служба охраны.

"Наш режим работы во время смены – 21 час в сутки с правом сна. Помню, разные моменты бывали – и аварийные тоже, но мы к этому готовы. У всех хватает и психологической, и физической подготовки. Так, мы за смену должны спуститься на 600 метров вниз на первую ГЭС, пройти по трубопроводу туда-обратно, проверить состояние. То есть у нас достаточно активный образ жизни", – поведал Сергей Субботин.

За время работы у Субботина появился свой ритуал, зародившийся из практики. В самом начале работы на вахте узла во время смены Сергея велись работы с открытием дроссельного затвора. Молодой специалист Субботин после ухода персонала, выполнившего ремонтные работы, закрыл помещение, доложил о завершении работ, лёг спать. Но посреди ночи (а это была зима) он засомневался в том, убрал предохранительную чеку или нет.

"Сомневаясь в этом, быстро собрался, прибежал в помещение, а это 500 метров по снегу от домика. Смотрю, чека убрана. И с тех пор у меня появился ритуал – говорить себе вслух: поставил чеку – не забудь убрать. Ухожу, закрываю – убрал. То есть проверяю себя не только глазами и руками, но и ушами. То есть автоматизм тоже нужно фиксировать, поэтому приучил себя, что если ответственный момент, то нужно его проговаривать", – сказал Сергей Субботин.

Субботин признался, что технический склад ума помогает ему и в жизни. Благодаря своим знаниям и навыкам он может на месте сориентироваться, установить, например, смеситель дома, даже если не подходят запчасти и размеры.

Время неумолимо летит, и в спину таким специалистам, как Сергей, уже дышат молодые кадры. Он считает, что современному поколению сложнее получиться доступ к знаниям в области рабочих профессий, несмотря на наличие интернета. Сергей констатирует это на примере своих детей.

"Я сожалею, что у них возможности другие. У меня было бесплатное образование в институте, причём студенческие годы я вспоминаю как самое золотое время. Не только молодость, но и комитет Комсомола в институте, стройотряды в Андижане и Венгрии. Сейчас у детей такого нет и не будет, выживать гораздо сложнее, найти себя – тем более. Своим детям стараюсь показывать, какой я есть на самом деле, на примере конкретных дел, а не на словах", – отметил наш герой.

Что касается преемников Сергея на этой должности, то им ещё предстоит перенять опыт, знания и хладнокровие, присущее старшему поколению. К тому же, работа моториста гидроузла ГЭС-1 на БАО – это не только дежурство, обходы и реагирование на текущие ситуации, но и умение проводить плановые ремонтные работы, предложить решения руководству в кризисных ситуациях.

Фото: Айгуль Тургумбаева