Вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области: движение поездов восстановлено
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
68Фото: pixabay.com
Движение поездов на участке Тулькубас-Арыс, где произошёл сход грузовых вагонов, открыто, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".
"Пассажиры задержанных поездов были обеспечены питанием и питьевой водой. Организовано 5 автобусов, на которых вывезено 492 пассажира. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Туркестанской области.
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