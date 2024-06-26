Вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области: движение поездов восстановлено

Движение поездов на участке Тулькубас-Арыс, где произошёл сход грузовых вагонов, открыто, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"Пассажиры задержанных поездов были обеспечены питанием и питьевой водой. Организовано 5 автобусов, на которых вывезено 492 пассажира. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников", - говорится в сообщении.