LIVE LIVE
LIVE
  • 26 Июня, 12:55
  • BAIGENEWS

Вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области: движение поездов восстановлено

Сегодня, 12:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
68
Фото: pixabay.com

Движение поездов на участке Тулькубас-Арыс, где произошёл сход грузовых вагонов, открыто, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"Пассажиры задержанных поездов были обеспечены питанием и питьевой водой. Организовано 5 автобусов, на которых вывезено 492 пассажира. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Туркестанской области.

Самое читаемое

Наверх