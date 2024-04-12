Вагоны с тяжелой спецтехникой отправились в западные регионы

Из Алматы отправилось 50 вагонов до Атырау и Уральска с тяжелой спецтехникой и укрепительными материалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.

"По железной дороге доставляются самосвалы, пожарные машины, водовозы, фронтальные грузоподъемники, а также лес, проволока, гвозди", - говорится в сообщении.

Все службы железнодорожных подразделений направили свои силы на оперативную и безопасную доставку груза.

По данным МЧС РК, с начала паводкового периода спасено 99 869 человек, из них 36 591 детей.

Ранее сообщалось, высокоскоростной интернет провели для эвакуированных школьников на Тенгизе. В Кульсары заработали магазины и общественный транспорт. Жителей подтопленных дач эвакуируют в Уральске.