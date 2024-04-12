Вагоны с тяжелой спецтехникой отправились в западные регионы
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
187Фото: КТЖ
Из Алматы отправилось 50 вагонов до Атырау и Уральска с тяжелой спецтехникой и укрепительными материалами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.
"По железной дороге доставляются самосвалы, пожарные машины, водовозы, фронтальные грузоподъемники, а также лес, проволока, гвозди", - говорится в сообщении.
Все службы железнодорожных подразделений направили свои силы на оперативную и безопасную доставку груза.
По данным МЧС РК, с начала паводкового периода спасено 99 869 человек, из них 36 591 детей.
Ранее сообщалось, высокоскоростной интернет провели для эвакуированных школьников на Тенгизе. В Кульсары заработали магазины и общественный транспорт. Жителей подтопленных дач эвакуируют в Уральске.