Вагоны поезда опрокинулись в Туркестанской области, начался пожар

Несколько вагонов грузового поезда сошли с путей в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось на сайте otyrar.kz, его прислали очевидцы.

В МЧС сообщили, что в Тюлькубасском районе произошёл сход с рельсов восьми крытых вагонов. Они опрокинулись на бок и повредили высоковольтную линию электропередачи, что повлекло возгорание шпал и сухостоя.

Пострадавших нет.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров.