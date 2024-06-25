Вагоны поезда опрокинулись в Туркестанской области, начался пожар
Сегодня, 21:34
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Сегодня, 21:34Сегодня, 21:34
134Фото: baigenews.kz
Несколько вагонов грузового поезда сошли с путей в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось на сайте otyrar.kz, его прислали очевидцы.
В МЧС сообщили, что в Тюлькубасском районе произошёл сход с рельсов восьми крытых вагонов. Они опрокинулись на бок и повредили высоковольтную линию электропередачи, что повлекло возгорание шпал и сухостоя.
Пострадавших нет.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров.
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