Вагоны-буфеты появились в электропоездах КТЖ

Пассажиры электропоездов на маршрутах "Астана-Кокшетау" и "Астана – Атбасар" теперь могут воспользоваться новыми буфетами, где можно перекусить во время поездки, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу АО “Пассажирские перевозки”.

В вагоне-буфете горячие блюда не предусмотрены, но пассажирам ежедневно будут предлагаться свежая и горячая выпечка, напитки, снеки, шоколад и горячие напитки по приемлемым ценам. Такой ассортимент позволит перекусить и насладиться поездкой, сделав путешествие еще более приятным.

"Вагоны-буфеты будут работать на протяжении всего времени следования данных электропоездов. Средний чек в вагоне-буфете, включая напитки, составит от 700–1000 тенге на одного пассажира", - говорится в сообщении.

Отметим, что продолжительность поездки по маршрутам №6829/6830 "Астана-Кокшетау" и №6803/6804 "Астана-Атбасар" составляет до 4 часов.