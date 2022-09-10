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  • Вагон с трамадолом на миллион тенге задержали казахстанские пограничники
пресс-служба КНБ РК Сегодня, 13:49
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Фото: пресс-служба КНБ РК

Вагон с трамадолом на миллион тенге задержали казахстанские пограничники

Пограничники в железнодорожном пункте пропуска "Сарыағаш" Туркестанской области обнаружили крупную партию медицинского препарата "Трамадол" в вагоне грузового поезда, следовавшего в Узбекистан, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

По данным ведомства, пограничники пресекли попытку провоза через границу 690 таблеток трамадола на сумму свыше миллиона тенге.

"В обнаружении контрабанды пограничникам помогла бдительность и специально обученная собака по кличке Кайла", – уточнили в пограничной службе.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

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#контрабанда #трамадол #пограничная служба
Сегодня, 13:49
110
Журналист

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